Чемпионат Италии. 1/4 финала. 27 очков Брукса помогли «Милану» победить «Реджо-Эмилию» и выйти в следующий раунд, «Триест» проиграл «Брешии»

Сегодня в рамках четвертьфинальных серий чемпионата Италии прошли два матча.

«Милан» обыграл «Реджо-Эмилию» и вышел в следующий раунд благодаря 27 очкам Армони Брукса «Триест» дома уступил «Брешии». Чемпионат Италии 1/4 финала (до 3 побед) «Брешия» ведет в серии – 2-1. «Милан» выиграл серию – 3-0. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.