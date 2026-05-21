Марк Дэйгнолт: «У меня была спокойная уверенность, знал, что мы будем лучше сегодня»
Марк Дэйгнолт поделился эмоциями после победы.
«Тандер» сравняли счет в серии со «Сперс» (122:113).
«У меня была спокойная уверенность во второй игре. Не знал, победим мы или проиграем, но был уверен, что будем играть лучше.
Просто показали хороший баскетбол, в предыдущем матче нам этого не удалось.
Мы поймали волну, ритм игры был действительно хорош. Это дало всем нам преимущество. Утопили педаль газа. Действительно позитивный аспект.
Общий подъем в нападении принес пользу всем. Шэю Гилджес-Александеру в первую очередь», – заключил главный тренер Марк Дэйгнолт.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Оклахомы»
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии