Марк Дэйгнолт: «У меня была спокойная уверенность, знал, что мы будем лучше сегодня»

Марк Дэйгнолт поделился эмоциями после победы.

«Тандер» сравняли счет в серии со «Сперс» (122:113).

«У меня была спокойная уверенность во второй игре. Не знал, победим мы или проиграем, но был уверен, что будем играть лучше.

Просто показали хороший баскетбол, в предыдущем матче нам этого не удалось.

Мы поймали волну, ритм игры был действительно хорош. Это дало всем нам преимущество. Утопили педаль газа. Действительно позитивный аспект.

Общий подъем в нападении принес пользу всем. Шэю Гилджес-Александеру в первую очередь», – заключил главный тренер Марк Дэйгнолт.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Оклахомы»
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Знал, что судьи вытащат)) Хартенштайн наиграл на удаление
Конечно, можно быть спокойным, зная что если что - тебя и твою команду парни в полосатом подстрахуют.
Марк Дэйгнолт: «Перед игрой Тони Бразерс мне сказал: "Спокойно. Будь уверен"».
Знал, что будет на три человека больше в составе, хоть и в других майках
Ну конечно он знал. Иначе быть не может, когда у Хартена флэгрант на Касле, а этого не видят, и тут же вместо своих двух бросков с линии Спёрс вынимают трёху. Должно быть -2, а стало -7. Конечно же, когда тебе позволяют держать комфортный отрыв, тебе спокойно
