Марк Дэйгнолт: «У меня была спокойная уверенность, знал, что мы будем лучше сегодня»

Марк Дэйгнолт поделился эмоциями после победы.

«Тандер» сравняли счет в серии со «Сперс» (122:113).

«У меня была спокойная уверенность во второй игре. Не знал, победим мы или проиграем, но был уверен, что будем играть лучше.

Просто показали хороший баскетбол, в предыдущем матче нам этого не удалось.

Мы поймали волну, ритм игры был действительно хорош. Это дало всем нам преимущество. Утопили педаль газа. Действительно позитивный аспект.

Общий подъем в нападении принес пользу всем. Шэю Гилджес-Александеру в первую очередь», – заключил главный тренер Марк Дэйгнолт.