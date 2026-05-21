  • Марк Дэйгнолт: «Хартенштайн – настоящий командный игрок, понимает все тонкости баскетбола, особенно в защите»
Марк Дэйгнолт прокомментировал выступление Айзейи Хартенштайна.

Айзейя Хартенштайн оформил дабл-дабл (10+13) в победной игре со «Сперс» (122:113) и сыграл одну из ключевых ролей на площадке.

«Он настоящий командный игрок. Предпочитает отдать передачу, а не набирать очки. Он понимает тонкости баскетбола, особенно в защите. Делает игру контактной на обеих сторонах площадки, в первую очередь под кольцом. Отличный подбирающий, великолепно ставит заслоны.

Если расписать все навыки настоящего современного центрового, чистого центрового, он хорош во всех областях. Чем мне и нравится. Также импонирует то, что я выпустил его на 12 минут в прошлой игре. Он даже глазом не моргнул, перевернул все в этом матче и отлично показал себя.

Мне не понравилось давать ему только 12 минут. Поймал его вчера, сказал, что он выходит в старте, поставил его на Вембаньяму. Чтобы он уже понимал это перед сном», – поделился главный тренер Марк Дэйгнолт.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Оклахомы»
Он тролит?
и видимо крутой парикмахер
Для обряда Вуду срочно потребовались волосы.
супер грязная игра от Хартенштайна, постоянно держал вемби двумя руками и цеплял за все что угодно, судьи свистели раз в 10 атак. это конечно ПО и уровень грязи в защите может быть повыше, но не настолько же
Предложи вариант лучше как против него играть. Или может теперь всем ежегодно расстелить ковровую дорожку Виктору к титулу и идти жать руки скамейке САС как Эдвардс, только уже к большому перерыву ?
Если бы судьи не лупились в глаза, то поиграл бы так пару четвертей и присел с кучей фолов.
Видимо против Касла и его шевелюры тоже нету не грязных мер.
Несколько видео наблюдал, как Хартенштайн в летних играх бросал трехи ничуть не хуже Дюранта, именно в играх при нормальной опеке, и из под заслона, и с ведения, и со степбэка.
И интересно, почему он в официальных матчах из-за дуги на кольцо даже не смотрит?
так Марк прямым текстом же говорит "Он настоящий командный игрок. Предпочитает отдать передачу, а не набирать очки. Он понимает тонкости баскетбола"
Флоатер хорошо бросает с такой дугой. Вембе придется ближе подходить.
3 из 6? Да оставлять его будут и дальше, если не зашел в краску
Оставляйте. в след раз 5 из 6 залетит. Флоатер у него реально прокачен.
