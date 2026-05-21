Марк Дэйгнолт: «Хартенштайн – настоящий командный игрок, понимает все тонкости баскетбола, особенно в защите»

Марк Дэйгнолт прокомментировал выступление Айзейи Хартенштайна.

Айзейя Хартенштайн оформил дабл-дабл (10+13) в победной игре со «Сперс» (122:113) и сыграл одну из ключевых ролей на площадке.

«Он настоящий командный игрок. Предпочитает отдать передачу, а не набирать очки. Он понимает тонкости баскетбола, особенно в защите. Делает игру контактной на обеих сторонах площадки, в первую очередь под кольцом. Отличный подбирающий, великолепно ставит заслоны.

Если расписать все навыки настоящего современного центрового, чистого центрового, он хорош во всех областях. Чем мне и нравится. Также импонирует то, что я выпустил его на 12 минут в прошлой игре. Он даже глазом не моргнул, перевернул все в этом матче и отлично показал себя.

Мне не понравилось давать ему только 12 минут. Поймал его вчера, сказал, что он выходит в старте, поставил его на Вембаньяму. Чтобы он уже понимал это перед сном», – поделился главный тренер Марк Дэйгнолт.