Шэй Гилджес-Александер: «Отстойно выгляжу после длительных перерывов»

Шэй Гилджес-Александер прокомментировал ход плей-офф.

Разыгрывающий «Тандер» Шэй Гилджес-Александер проводит не самый яркий плей-офф, а первая игра против «Сперс» стала для него неудачной. Во второй встрече лидер команды вернулся на свой уровень, набрав 30 очков.

MVP НБА поделился причинами спада.

«Просто выгляжу отстойно после длительных перерывов. Не знаю, есть ли что-то еще. Полагаю, мне нужно лучше справляться с этими моментами, особенно во время плей-офф. Не думаю, что можно почерпнуть что-то еще», – заключил защитник.

«Оклахома» прошла первые два раунда с результатом 8-0 и потерпела первое поражение только в финале конференции.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Clutch Points
Получается ему надо команду ослабить, чтобы никого 4-0 не выносить.
ОтветStarkom
Получается ему надо команду ослабить, чтобы никого 4-0 не выносить.
... Или вообще не играть, чтобы не было отстоя.
