Митч Джонсон: «Фокс пытается играть каждый день, неприятная травма»

Митч Джонсон прокомментировал статус Де’Аарона Фокса.

Разыгрывающий «Сперс» Де’Аарон Фокс пропустил и второй матч серии с «Тандер» из-за травмы голеностопа. Его готовность стала еще более важной на фоне проблем с бедром у защитника Дилана Харпера.

«Он пытается играть каждый день. Неприятная травма, он не стал бы выходить на площадку в регулярном сезоне, но сейчас готов потерпеть», – поделился главный тренер Митч Джонсон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Тома Орсборна
