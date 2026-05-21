Митч Джонсон: «Фокс пытается играть каждый день, неприятная травма»
Митч Джонсон прокомментировал статус Де’Аарона Фокса.
Разыгрывающий «Сперс» Де’Аарон Фокс пропустил и второй матч серии с «Тандер» из-за травмы голеностопа. Его готовность стала еще более важной на фоне проблем с бедром у защитника Дилана Харпера.
«Он пытается играть каждый день. Неприятная травма, он не стал бы выходить на площадку в регулярном сезоне, но сейчас готов потерпеть», – поделился главный тренер Митч Джонсон.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Тома Орсборна
