  • Митч Джонсон о потерях Стефона Касла: «Стараемся помочь ему с чтением игры, особенно когда он устает»
Митч Джонсон прокомментировал проблемы Стефона Касла.

Серия с «Тандер» проходит тяжело для защитника «Сперс» Стефона Касла на фоне травм в задней линии команды. Главный тренер Митч Джонсон прокомментировал его 20 потерь за 2 встречи.

«Мы уже работали над этим и будем продолжать страться помочь с чтением игры, особенно когда он устает.

Надо раньше расставаться с мячом, находить открытых игроков. Они отлично забивают «краску», проблемы не только у Стефона. У него слишком много потерь, но это относится и ко всей команде (21 во втором матче). Когда соперник подводит к необходимости двигать мяч, не надо бороться с этим. Надо искать партнеров, рано или поздно один из них получит шанс для атаки с преимуществом», – заключил Джонсон.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Spurs Nation
Первую при +8 потерь вытянули. А тут +12....
Получается, избавляемся от потерь - перстень!?)
