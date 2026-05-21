Алекс Карузо стал первым игроком, набравшим 40 и более очков при 10 «трешках» со скамейки по совокупности двух матчей финала конференции НБА

Алекс Карузо блестяще проводит финал Запада.

Защитник «Оклахомы» Алекс Карузо отличился и во втором матче против «Сан-Антонио».

В первой игре он стал самым результативным в своей команде (31 очко, 8 из 14 из-за дуги), но не смог привести ее к победе.

Во второй встрече Карузо отметился 17 очками, 3 подборами и 5 передачами за 25 минут, реализовав 5 из 7 бросков с игры, 3 из 4 из-за дуги и 4 из 4 с линии.

Карузо установил рекорд для игроков скамейки в финалах конференций НБА по совокупности двух матчей, став первым, кому удалось набрать 40 и более очков при 10 трехочковых.