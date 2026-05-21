  • Алекс Карузо стал первым игроком, набравшим 40 и более очков при 10 «трешках» со скамейки по совокупности двух матчей финала конференции НБА
Алекс Карузо блестяще проводит финал Запада.

Защитник «Оклахомы» Алекс Карузо отличился и во втором матче против «Сан-Антонио».

В первой игре он стал самым результативным в своей команде (31 очко, 8 из 14 из-за дуги), но не смог привести ее к победе.

Во второй встрече Карузо отметился 17 очками, 3 подборами и 5 передачами за 25 минут, реализовав 5 из 7 бросков с игры, 3 из 4 из-за дуги и 4 из 4 с линии.

Карузо установил рекорд для игроков скамейки в финалах конференций НБА по совокупности двух матчей, став первым, кому удалось набрать 40 и более очков при 10 трехочковых.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
Белая мамба легенда!)
ОтветDiEgo8
Белая мамба легенда!)
Плешивая мамба только) белые мамбы были и до него
При этом оба раза выйдя на паркет с левой ноги
Главная надежда Оклахомы
ОтветSamostoyatelno
GoaTuso²
Дженнаро? Который за Италию играл и Милан?)
Во второй игре классную двушку через руки Вембаньямы положил. Надо было еще показать жест слишком маленький
ОтветMr.BadGuy
Во второй игре классную двушку через руки Вембаньямы положил. Надо было еще показать жест слишком маленький
Возможно поэтому его и любят, что он подобным не занимается. Все и так всё поняли когда этот бросок залетел.
Ну он конечно лдюто начал эту серию!
