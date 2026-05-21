Видео
0

Виктор Вембаньяма оформил крупный дабл-дабл (21+17) во втором матче с «Тандер»

Виктор Вембаньяма набрал 21+17+6 в игре с «Оклахомой».

«Сперс» уступили во втором гостевом матче с «Тандер» (113:122).

Лидер команды центровой Виктор Вембаньяма оформил крупный дабл-дабл – 21 очко и 17 подборов. На его счету также 6 передач и 4 блок-шота.

Француз реализовал 8 из 16 бросков с игры, 3 из 7 трехочковых и 2 из 2 штрафных.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoНБА плей-офф
logoБаскетбол - видео
logoОклахома-Сити
logoНБА
logoВиктор Вембаньяма
logoСан-Антонио

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Судьи делают все, чтобы продлить серию до 7 матчей. Без судей у шпор были хорошие шансы взять и вторую гостевую игру.
всего 2 штрафных?!??
лол
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шэй Гилджес-Александер вышел на второе место в истории «Тандер» по матчам с 30 очками и более в плей-офф
21 мая, 05:23Видео
Стефон Касл и Шэй Гилджес-Александер – авторы лучших моментов игрового дня НБА
21 мая, 05:18Видео
«Хотели продемонстрировать жесткость с самого начала». Айзейя Хартенштайн показал защитные навыки во втором матче со «Сперс»
21 мая, 05:08Видео
Рекомендуем
Главные новости
Эван Фурнье признан MVP «Финала четырех» Евролиги-2026
10 минут назадФото
Женская НБА. «Атланта» принимает «Финикс», «Нью-Йорк» встречается с «Далласом»
25 минут назадLive
Гилберт Аренас о Вембаньяме: «Он получает мяч раз в четыре-пять минут и не может доминировать»
28 минут назад
Евролига. Финал. «Олимпиакос» обыграл «Реал» и завоевал четвертый титул в своей истории
43 минуты назад
Обозреватель «Майами» Айра Уиндерман: «Хит» не стоит строить межсезонье исключительно вокруг погони за Яннисом»
сегодня, 19:28
НБА. Финалы конференций. «Сан-Антонио» встретится с «Оклахомой» в четвертом матче серии
сегодня, 19:02
Яннис Адетокумбо: «Сейчас мой фокус – НБА, но однажды я могу сыграть в Евролиге»
сегодня, 18:50
Марк Дэйгнолт: «Глубокий состав – отражение нашей силы»
сегодня, 17:47
Айзейя Томас: «Поражение «Кливленда» в первом матче предопределило всю серию»
сегодня, 16:50
«Кливленд» не заинтересован в обмене Эвана Мобли на Янниса Адетокумбо (The Athletic)
сегодня, 15:57
Ко всем новостям
Последние новости
Более 18 тысяч болельщиков «Олимпиакоса» посетили финал Евролиги-2026 в Афинах
58 минут назад
Евролига поддерживает сохранение «Финала четырех» вместо перехода на серии плей-офф
сегодня, 19:46
ACB. «Бильбао» взял верх над «Жироной», «Ховентуд» обыграл «Сан-Пабло Бургос» и другие результаты
сегодня, 19:00
Душан Алимпиевич: «Бешикташ» провел исторический сезон и наконец обрел стабильность»
сегодня, 18:34
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 26 очков Карсена Эдвардса принесли «Виртусу» победу над «Тренто», «Дертона» справилась с «Венецией» в четвертых матчах серий
сегодня, 18:12
«Виллербан» вступил в борьбу за Сильвена Франсиско
сегодня, 17:19
Марюс Григонис близок к возвращению в «Жальгирис»
сегодня, 16:30
«Милан» подпишет Андреа Кальзавару на долгосрочный контракт и оставит в аренде в «Удине»
сегодня, 16:15Live
Хуан Карлос Наварро может покинуть пост генерального менеджера «Барселоны»
сегодня, 15:13
Шакил Маккиссик о финале с «Реалом»: «Не думаю, что будет лучшая возможность, чем сейчас без Тавареша»
сегодня, 14:29
Рекомендуем