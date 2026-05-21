Виктор Вембаньяма оформил крупный дабл-дабл (21+17) во втором матче с «Тандер»

Виктор Вембаньяма набрал 21+17+6 в игре с «Оклахомой».

«Сперс» уступили во втором гостевом матче с «Тандер» (113:122).

Лидер команды центровой Виктор Вембаньяма оформил крупный дабл-дабл – 21 очко и 17 подборов. На его счету также 6 передач и 4 блок-шота.

Француз реализовал 8 из 16 бросков с игры, 3 из 7 трехочковых и 2 из 2 штрафных.