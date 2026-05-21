  • Шэй Гилджес-Александер вышел на второе место в истории «Тандер» по матчам с 30 очками и более в плей-офф
Шэй Гилджес-Александер привел команду к победе во второй игре со «Сперс».

«Оклахома» обыграла «Сан-Антонио» во втором домашнем матче финала Запада (122:113) и сравняла счет в серии (1-1).

На счету разыгрывающего Шэя Гилджес-Александера 30 очков, 9 передач, 4 подбора, 2 блок-шота и 1 перехват. Защитник реализовал 12 из 24 бросков с игры, 0 из 3 из-за дуги и 6 из 6 с линии.

Матч стал 27-м для ШГА с 30 очками и более в плей-офф за «Оклахому». Он обошел Расселла Уэстбрука (26) по этому показателю. Впереди только Кевин Дюрэнт (39).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
Кд - зверь. За 7 сезонов столько настрелять. И это против жестких защитных команд типо мемфиса и сперс. Абсолютный юнит
кд токсик и перебежчик
Да, но об этом в другой раз
Сыграл как МВП💪 И попадал , и себе создавал пространство и партнерам. И передачи отдавал.

Из минусов постоянно падал — даже без контакта )))
За 4 неполных розыгрыша плей-офф, один из которых с вылетом в 1 раунде, обошел Расса. Жесть.
