Шэй Гилджес-Александер вышел на второе место в истории «Тандер» по матчам с 30 очками и более в плей-офф

Шэй Гилджес-Александер привел команду к победе во второй игре со «Сперс».

«Оклахома» обыграла «Сан-Антонио » во втором домашнем матче финала Запада (122:113) и сравняла счет в серии (1-1).

На счету разыгрывающего Шэя Гилджес-Александера 30 очков, 9 передач, 4 подбора, 2 блок-шота и 1 перехват. Защитник реализовал 12 из 24 бросков с игры, 0 из 3 из-за дуги и 6 из 6 с линии.

Матч стал 27-м для ШГА с 30 очками и более в плей-офф за «Оклахому». Он обошел Расселла Уэстбрука (26) по этому показателю. Впереди только Кевин Дюрэнт (39).