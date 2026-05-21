  • «Хотели продемонстрировать жесткость с самого начала». Айзейя Хартенштайн показал защитные навыки во втором матче со «Сперс»
Айзейя Хартенштайн помог «Тандер» взять второй домашний матч.

«Оклахома» сравняла счет в серии с «Сан-Антонио» (1-1). Центровой Айзейя Хартенштайн, отыгравший 12 минут в первом матче, был полезен во втором.

На его счету 10 очков (4 из 8 с игры) и 13 подборов, 8 из них в нападении. Хартенштайн сделал упор на контактной работе против центрового Виктора Вембаньямы и команды соперника в целом.

«Просто хотели продемонстрировать жесткость с самого начала», – заявил бигмен после матча.

«Не уверен, что его защита была хороша, честно говоря... Нормально, достаточно хорошо», – не был уверен в оценке его игры одноклубник Шэй Гилджес-Александер.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети News 9
Все что делает эта окла это фолит и симулирует, потом местное фанатье удивляется почему их не любят 😢😢😢😢😢😢
ОтветAEZAKMI228
Комментарий скрыт
ОтветAEZAKMI228
Щас Ловков придёт, разъяснит, как всё есть на самом деле
Касла за волосы для того хватали?
Ответkacnep
Это он так ему намекнул, что пара подстричься. Нефиг с шевелюрой под полметра в баскет гонять )
Так в том году забыли что ли, что делал Карузо с Йокичем? Он просто его в хлам обнимал, чуть ли как на лошадь не забирался каждое владение. Ноль свистков. Ноль реакций судей. Уже давно всеми сказано, что свистят другим 29 командам, ОКС никогда не свистят.
ОтветMrJerikO
Тут работает фишка, про которую говорил Джейлен Браун: маленькому игроку априори будут позволять больше против превосходящего оппонента. Хартенштайн же сам здоровый, в росте уступает, конечно, но по весу превосходит, поэтому и отношение другое. Карузо - неуступчивый бистяра, Харт - грязный бычара.
Честно, после таких матчей иногда хочется, чтобы команда соперника, после очередных таких обниманий, ударов и дерганий просто взяли и дружно отхреначили всю команду ОКС, потому что ну сколько можно, ну второй год подряд какой-то трешак. Серьезно, столько негатива даже ГСВ во время доминирования не вызывали (там только заслоны на ум приходят), ОКС же ну просто просят кирпича
Ответarmageddon123456
До сих пор не понимаю, почему не выпустить двенадцатого игрока специально флагрант 2 заработать, а потом показать, что ещё одиннадцатый на скамейке есть, если иак продолжать будут.
ОтветJerry Rodrogha
Рано или поздно выпросят, ей-Богу
Хочу такую же подборку против Шея
Ответфанат баскетбола
И Карузо)
ОтветTim Timson
На самом деле они так и Йокича ушатали в прошлом году. Казалось что отдельный матч, отдельные судьи, но в результате продолжалось всю серию такое судейство. Так что Вите только через это надо играть, другого судейства он не получит к сожалению
Айзейя Хартенштайн - "в детстве я мечтал быть парикмахером".
ОтветAnderdogonly
Мечты сбываются
Окла семь бед-один ответ: будем всё время фолить на игроке без мяча. Нам разрешают.

Мерзкая мерзость.
Судья прям в метре от этого эпизода, даже спины не мешали , но свистка нет… типичная история с оклой, не понимаю зачем лиге это надо, Шай не такой медийный человек
ОтветМурзин Ринат
Ты же сейчас про судью Лейна? Если внимательно присмотреться, то видно, что как раз в этот момент судья смотрит левее от эпизода на мяч, он конечно боковым зрением мог видеть этот эпизод, но скорее всего неточно, вот и не придал значения.
Этот эпизод должен был хорошо видеть другой судья (Тивен) он стоял за лицевой. Его взгляд как раз на этот эпизод направлен.
Ответnbawade
Я про лицевого и говорю, видно же как на ладони
Прикольно он у Витька всю игру руки хватал постоянно, на подборах
ОтветСтепан Филиппов_1116207997
И за майку. Даже ананас подёргал
Сегодня улетать за фолы должен был ещё в середине третьей четверти)
