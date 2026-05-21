«Хотели продемонстрировать жесткость с самого начала». Айзейя Хартенштайн показал защитные навыки во втором матче со «Сперс»

Айзейя Хартенштайн помог «Тандер» взять второй домашний матч.

«Оклахома» сравняла счет в серии с «Сан-Антонио » (1-1). Центровой Айзейя Хартенштайн , отыгравший 12 минут в первом матче, был полезен во втором.

На его счету 10 очков (4 из 8 с игры) и 13 подборов, 8 из них в нападении. Хартенштайн сделал упор на контактной работе против центрового Виктора Вембаньямы и команды соперника в целом.

«Просто хотели продемонстрировать жесткость с самого начала», – заявил бигмен после матча.

«Не уверен, что его защита была хороша, честно говоря... Нормально, достаточно хорошо», – не был уверен в оценке его игры одноклубник Шэй Гилджес-Александер .