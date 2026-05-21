Стефон Касл установил антирекорд по потерям (20) за два матча в рамках плей-офф НБА

Серия с «Тандер» началась сложно для Стефона Касла.

«Сперс» забрали у «Тандер» преимущество домашней площадки (1-1), однако два ключевых защитника команды – Де’Аарон Фокс и Дилан Харпер – находятся в лазарете с травмами.

У Стефона Касла в рамках серии возникли проблемы с розыгрышем. Касл установил антирекорд плей-офф НБА по количеству потерь за два матча – 11 в первом и 9 во втором при 11 и 8 передачах соответственно.

В проигранной второй встрече у него также 25 очков (58,8% с игры, 16,7% из-за дуги) и 5 подборов.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Courtside Buzz
Джеймс Харден : «вызов принят»
Набирается опыта ПО ещё и против лучшей команды лиги за последние годы и против отличной защиты
Да, в первом матче казалось, что без Фокса даже лучше, но сейчас понятно, что он нужен, Касл совершенно странные потери лутает.
