Флэгг, Книппел, Эджкомб, Харпер и Кауард – в первой сборной новичков НБА сезона-2025/26
Стали известны составы символических сборных новичков НБА сезона-2025/26.
Первая сборная:
Купер Флэгг, («Даллас»)
Кон Книппел («Шарлотт»)
Ви Джей Эджкомб («Филадельфия»)
Дилан Харпер («Сан-Антонио»)
Седрик Кауард («Мемфис»)
Вторая сборная:
Эйс Бэйли, («Юта»)
Джеремайя Фирс, («Новый Орлеан»)
Коллин Мюррей-Бойлс, («Торонто»)
Максим Рейно, («Сакраменто»)
Дерик Куин, («Новый Орлеан»)
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
