Флэгг, Книппел, Эджкомб, Харпер и Кауард – в первой сборной новичков НБА сезона-2025/26

НБА представила символические пятерки новичков.

Стали известны составы символических сборных новичков НБА сезона-2025/26.

Первая сборная:

Вторая сборная:

  • Эйс Бэйли, («Юта»)

  • Джеремайя Фирс, («Новый Орлеан»)

  • Коллин Мюррей-Бойлс, («Торонто»)

  • Максим Рейно, («Сакраменто»)

  • Дерик Куин, («Новый Орлеан»)

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
Первая пятерка это : «Мстители: финал и Седрик Ковард»
Ответ
первая пятерка это 4 пика топ 4 и Седрик Ковард с пика 11го, за которым Мемафис поднимался с 16й позиции. Так что всё чотко :)
Уже сейчас бы редрафт этот посмотреть лет через 7)
Ответ
в принципе, первую четверку так бы и пикнули. такое чувство, что эти новички зашли в команды как влитые)
Ответ
По первым вопросов нет, хотя Дилана по сезону выкидывали даже из топ 10 "спецы". Интересует дальше )
Что в голове у иронизирующих насчет Демина?
Демин что-то совсем мало набрал, а ведь были разговоры перед травмой о 2й пятерке.
Ответ
Комментарий скрыт
Ответ
он бы скорее всего и был во второй сборной, но много пропустил в концовке
Сильный драфт
Ответ
А где Клинган?
Он же не новичок.
