«Это как избрать Трампа, чтобы исправить положение в стране». Макс Келлерман высказался о решении «Кливленда» сделать ставку на Хардена

Макс Келлерман сравнил ставку «Кливленда» на Хардена с избранием Трампа.

Телеведущий Макс Келлерман резко высказался о перспективах «Кливленда » в борьбе за чемпионство с Джеймсом Харденом в составе.

«Пригласить Джеймса Хардена, чтобы выиграть титул, – это все равно что избрать Дональда Трампа , чтобы исправить положение в своей стране», – заявил Келлерман в подкасте Game Over.

Майк Браун: «Никакого секрета в том, что в атаке мы выцеливаем Джеймса Хардена»