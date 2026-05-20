Ибрагим Кутлуай: «Панатинаикос» – очень хрупкая и мягкая команда»

Ибрагим Кутлуай раскритиковал «Панатинаикос» после вылета из Евролиги.

Бывший игрок сборной Турции Ибрагим Кутлуай резко высказался о «Панатинаикосе » после вылета команды из плей-офф Евролиги, а также раскритиковал поведение форварда Найджела Хэйс-Дэвиса .

«Если посмотреть на команды прошлых лет, взглянуть на ситуацию с «Фенербахче» перед плей‑офф прошлого года, или на «Валенсию», или на «Олимпиакос», – видно твердую позицию. Энергичные, крепкие, живые команды. У «Панатинаикоса» этого нет. То, что мы видим, – очень хрупкая, очень мягкая команда, которая может легко развалиться.

А потом появляются все эти заявления, комментарии Найджела… «Это детская игра, взрослые относятся к ней слишком серьезно» и так далее. Брат, ты зарабатываешь деньги на этой «детской игре». Ты получаешь 5 миллионов евро. Не нужно делать заявления только потому, что ты проиграл. Проиграл – опусти голову. Люди должны уметь молчать, извиниться, почувствовать это смущение внутри», – заявил Кутлуай.

Напомним, «Панатинаикос» уверенно начал серию против «Валенсии», поведя 2-0, однако затем проиграл три матча подряд и не сумел выйти в «Финал четырех» в Афинах.