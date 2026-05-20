Шакил О’Нил: Хотел бы видеть Джейсона Кидда тренером «Орландо».

В преддверии межсезонья «Орландо » рассматривается как одна из самых интересных команд на тренерском рынке после расставания с Джамалом Мозли.

На этом фоне легенда НБА Шакил О’Нил высказал мнение, что клубу стоит обратить внимание на Джейсона Кидда, который недавно был уволен из «Далласа» , в качестве возможного нового главного тренера.

«Кого бы они ни выбрали, надеюсь, новый тренер сможет вывести их на следующий уровень. Но я бы не возражал против Джейсона Кидда в роли тренера «Орландо», – заявил О’Нил в эфире Inside the NBA.