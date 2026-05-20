Шакил О’Нил: «Хотел бы видеть Джейсона Кидда тренером «Орландо»
Шакил О’Нил: Хотел бы видеть Джейсона Кидда тренером «Орландо».
В преддверии межсезонья «Орландо» рассматривается как одна из самых интересных команд на тренерском рынке после расставания с Джамалом Мозли.
На этом фоне легенда НБА Шакил О’Нил высказал мнение, что клубу стоит обратить внимание на Джейсона Кидда, который недавно был уволен из «Далласа», в качестве возможного нового главного тренера.
«Кого бы они ни выбрали, надеюсь, новый тренер сможет вывести их на следующий уровень. Но я бы не возражал против Джейсона Кидда в роли тренера «Орландо», – заявил О’Нил в эфире Inside the NBA.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBA on ESPN
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии