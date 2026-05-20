0

В НБА ждут повышенного интереса к Кайри Ирвингу на рынке обменов

Кайри Ирвинг снова в центре слухов об обмене в межсезонье.

Вокруг Кайри Ирвинга в предстоящее межсезонье вновь может активизироваться интерес со стороны других клубов. По данным инсайдера Марка Стейна, в НБА ожидают, что этим летом команды будут рассматривать возможные сценарии обмена с участием разыгрывающим «Далласа».

Ирвинг пропустил весь сезон-2025/26, восстанавливаясь после разрыва передней крестообразной связки. Несмотря на длительное отсутствие, интерес к нему сохраняется благодаря его атакующему потенциалу и статусу одного из элитных скореров лиги.

В сезоне-2024/25 34-летний защитник провел 50 матчей, в которых в среднем набирал 24,7 очка, 4,8 подбора и 4,6 передачи.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Stein Line
logoДаллас
logoНБА
возможные переходы
logoКайри Ирвинг

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
82 млн за 2 года (второй опция игрока) - жирно за стареющего гарда после травмы. Игра Ирвинга завязана на резкости на чем кресты, если не ставят крест, то серьезно скажутся. В защите не отжигает, гением розыгрыша не назвать, сильным ментором тоже (только если по своим темам). Современные правила заставят дважды подумать, прежде чем брать такой контракт. А в случае Кайри трижды. Смотрю на составы команд, даже представить сложно, откуда "повышенному" интересу взяться.
ОтветVan
82 млн за 2 года (второй опция игрока) - жирно за стареющего гарда после травмы. Игра Ирвинга завязана на резкости на чем кресты, если не ставят крест, то серьезно скажутся. В защите не отжигает, гением розыгрыша не назвать, сильным ментором тоже (только если по своим темам). Современные правила заставят дважды подумать, прежде чем брать такой контракт. А в случае Кайри трижды. Смотрю на составы команд, даже представить сложно, откуда "повышенному" интересу взяться.
Что ты несёшь, иди облизывай своего николу которого искали всей маршруткой в ПО. После крестов полностью восстанавливаются, резкость никуда не денется, кайри не бегунок, прыгунок был, бросок отличный, видение отменное. Единственный вопрос менталка и мотивация.
ОтветRayAllen20
Что ты несёшь, иди облизывай своего николу которого искали всей маршруткой в ПО. После крестов полностью восстанавливаются, резкость никуда не денется, кайри не бегунок, прыгунок был, бросок отличный, видение отменное. Единственный вопрос менталка и мотивация.
У тебя в привычке облизывать мужиков? Меня приписывать к своим не надо. Тебя мама не научила адекватно общаться, видимо, занята была. Но на облизывание никол ты насмотрелся, очевидно.
За разыгрыващим 34-х лет, после разрыва крестов и пропущенных полутора сезонов?.. Хм... Да в очередь будут стоять, к гадалке не ходи!
Ответкандид
За разыгрыващим 34-х лет, после разрыва крестов и пропущенных полутора сезонов?.. Хм... Да в очередь будут стоять, к гадалке не ходи!
Вы правы - тут прямо написано - как инсайдер сказал, так команды взяли под козырёк
Только утром про него думал, гадая, кого ещё летом на рынок обменов могут выкинуть, и вот оно пожалуйста)
Ответlexakarabut
Только утром про него думал, гадая, кого ещё летом на рынок обменов могут выкинуть, и вот оно пожалуйста)
А я думал о Риме
ОтветАлексей Малиновский_1117068642
А я думал о Риме
Любой мужчина раз в день задумывается о римской империи 😃
еще Клей, Маршал какие-то пики стоят
ОтветKorban Cobain
еще Клей, Маршал какие-то пики стоят
Какие-то пики это, наверное, пики второго раунда. Причём ещё неизвестно в какую сторону(за Клея).
Ответnamankey
Какие-то пики это, наверное, пики второго раунда. Причём ещё неизвестно в какую сторону(за Клея).
верю в Уджири
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Марк Кьюбан об увольнении Кидда: «Удивлен и разочарован, но давайте дадим Масаи шанс»
20 мая, 05:27
«Даллас» расстался с Джейсоном Киддом, у бывшего главного тренера еще 4 года и 40 миллионов в контракте
20 мая, 03:59Фото
Купер Флэгг встречается с Арианной Роберсон, сестрой форварда «Зенита»
16 мая, 08:35Видео
Рекомендуем
Главные новости
Джей Уильямс: «Хочу, чтобы игру уважали, не вижу этого со стороны «Тандер». Когда они падают при каждом броске в концовке, это выматывает»
4 минуты назад
Шэй Гилджес-Александер падает в 17% своих попыток с игры в плей-офф и лидирует среди оставшихся ведущих «скореров» по этому показателю
14 минут назадВидео
Андрей Воронцевич: «Самое главное, чтобы Джонни Джузэнг не зазнавался, его очки – это работа всей команды»
39 минут назад
«Оклахома» набирает на 0,28 очка в среднем больше во владениях со сдваиваниями «Сперс» на Шэе Гилджес-Александере
52 минуты назадФото
Билл Симмонс: «Должен признать заслугу Майка Брауна. «Никс» были очень хорошо организованы в последней игре»
сегодня, 15:32
Эли Окобо стал MVP чемпионата Франции-2025/26
сегодня, 15:16
Евролига. «Финал четырех». «Олимпиакос» играет с «Фенербахче», «Валенсия» встретится с «Реалом»
сегодня, 15:06
Джерри Стэкхауз пройдет собеседование на должность главного тренера «Портленда»
сегодня, 15:05
«Олимпиакос» – фаворит «Финала четырех» Евролиги по мнению прошлых и нынешних игроков
сегодня, 14:58
«Скучаешь по такой атмосфере, в США не так». Алперен Шенгюн прилетел в Афины на «Финал четырех» Евролиги
сегодня, 14:37
Ко всем новостям
Последние новости
Станислав Шаров об аварии: «Спали в дороге, проснулись от удара. Состояние шока уже прошло, сейчас приходим в себя»
сегодня, 14:12
Дарюс Сонгайла пострадал из-за нападения владельца агрессивной собаки, у главного тренера «Шяуляя» рассечение после удара цепью по лицу
сегодня, 13:58
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Тренто» примет «Виртус», «Дертона» – «Венецию» в третьих играх серий
сегодня, 12:50
Жан Монтеро: «Теперь все знают нас, так что фактор неожиданности уже не дает «Валенсии» такого преимущества»
сегодня, 11:27
Михаил Ведищев покинул «Енисей», за который он выступал на правах аренды
сегодня, 11:03Фото
Деандре Эйтон, Руди Гобер и Андре Драммонд – в новом выпуске Shaqtin’ A Fool
сегодня, 09:35Видео
Реверс-данк Эвана Мобли и блок-шот Митчелла Робинсона стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 09:22Видео
Матч имени Вембаньямы, старт финала Востока и что ждет «Детройт» – обсуждаем в новом подкасте Игоря Сошникова
сегодня, 07:11ВидеоСпортс"
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 27 очков Брукса помогли «Милану» победить «Реджо-Эмилию» и выйти в следующий раунд, «Триест» проиграл «Брешии»
вчера, 21:02
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Партизан» выиграл у «Црвены Звезды» и прошел в финал, «Дубай» победил «Будучность» в первой игре
вчера, 20:12
Рекомендуем