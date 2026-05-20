В НБА ждут повышенного интереса к Кайри Ирвингу на рынке обменов

Кайри Ирвинг снова в центре слухов об обмене в межсезонье.

Вокруг Кайри Ирвинга в предстоящее межсезонье вновь может активизироваться интерес со стороны других клубов. По данным инсайдера Марка Стейна, в НБА ожидают, что этим летом команды будут рассматривать возможные сценарии обмена с участием разыгрывающим «Далласа».

Ирвинг пропустил весь сезон-2025/26, восстанавливаясь после разрыва передней крестообразной связки. Несмотря на длительное отсутствие, интерес к нему сохраняется благодаря его атакующему потенциалу и статусу одного из элитных скореров лиги.

В сезоне-2024/25 34-летний защитник провел 50 матчей, в которых в среднем набирал 24,7 очка, 4,8 подбора и 4,6 передачи.