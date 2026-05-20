Каспарас Якучионис сыграет за сборную Литвы в июльских матчах отбора на чемпионат мира-2027
Якучионис поможет сборной Литвы в матчах отбора на чемпионат мира-2027.
Каспарас Якучионис будет представлять Литву в предстоящем летнем окне европейской квалификации чемпионата мира-2027, сообщила Литовская баскетбольная федерация.
Молодой защитник «Майами» присоединится к национальной сборной на два важных матча группы D в июле. Литва сыграет с Великобританией 2 июля, а затем встретится с Италией 5 июля.
Якучионис подходит к турниру после своего первого сезона в НБА. В 53 матчах он в среднем набирал 6,2 очка, 2,6 подбора и 2,6 передачи за игру, реализуя 42,9% бросков с игры и 42,3% трехочковых.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
