Джефф Тиг: «Джейлен Брансон – лучший игрок в истории «Никс»
«Нью-Йорк» отыграл 22 очка отставания и обыграл «Кливленд» со счетом 115:104 в овертайме в первом матче финала Восточной конференции.
Главным героем камбэка стал Джейлен Брансон. Разыгрывающий «Никс» набрал 38 очков, сделал 5 подборов, 6 передач и 3 перехвата, проведя на площадке 46 минут.
Бывший игрок НБА Джефф Тиг высоко оценил выступление Брансона.
«Он лучший игрок в истории «Никс». Я всю жизнь смотрю «Нью-Йорк», и я никогда не видел, чтобы кто-то делал такое в этом городе. Я обожаю Патрика Юинга, но я такого никогда не видел», – признался Тиг в своем подкасте.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBA Courtside
А так на уме из относительно свежего только Юинг и Кармело, но ни тот, ни другой ничего не выиграли и не были особо близки, особенно Карамельный (не тот человек, который способен на победы на зубах).
Двое последних - лучшие в истории команды, самые важные точно.
Тем не менее, малютка Брансон уже легенда здесь и в топ-5 входит однозначно.