Джефф Тиг: Джейлен Брансон – лучший игрок в истории «Никс».

«Нью-Йорк» отыграл 22 очка отставания и обыграл «Кливленд» со счетом 115:104 в овертайме в первом матче финала Восточной конференции.

Главным героем камбэка стал Джейлен Брансон . Разыгрывающий «Никс» набрал 38 очков , сделал 5 подборов, 6 передач и 3 перехвата, проведя на площадке 46 минут.

Бывший игрок НБА Джефф Тиг высоко оценил выступление Брансона.

«Он лучший игрок в истории «Никс». Я всю жизнь смотрю «Нью-Йорк », и я никогда не видел, чтобы кто-то делал такое в этом городе. Я обожаю Патрика Юинга , но я такого никогда не видел», – признался Тиг в своем подкасте.