Джефф Тиг: «Джейлен Брансон – лучший игрок в истории «Никс»

«Нью-Йорк» отыграл 22 очка отставания и обыграл «Кливленд» со счетом 115:104 в овертайме в первом матче финала Восточной конференции.

Главным героем камбэка стал Джейлен Брансон. Разыгрывающий «Никс» набрал 38 очков, сделал 5 подборов, 6 передач и 3 перехвата, проведя на площадке 46 минут.

Бывший игрок НБА Джефф Тиг высоко оценил выступление Брансона.

«Он лучший игрок в истории «Никс». Я всю жизнь смотрю «Нью-Йорк», и я никогда не видел, чтобы кто-то делал такое в этом городе. Я обожаю Патрика Юинга, но я такого никогда не видел», – признался Тиг в своем подкасте.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBA Courtside
Уиллис Рид - двукратный чемпион, двукратный МВП финала и МВП лиги
Уиллис Рид - двукратный чемпион, двукратный МВП финала и МВП лиги
Шоб вы знали!А.Бубнов(с)
Уиллис Рид - двукратный чемпион, двукратный МВП финала и МВП лиги
Пик Рида пришёлся на короткий период. А так, да, помню видосы смотрел в 90-ые на диске про НБА. Там про него был большой такой кусок. Всё-таки гайки и всё такое.
А так на уме из относительно свежего только Юинг и Кармело, но ни тот, ни другой ничего не выиграли и не были особо близки, особенно Карамельный (не тот человек, который способен на победы на зубах).
Вспоминают про Оукли, а про Уиллиса Рида, Уолта Фрейзера никто и не слышал. Недалеко от Тига ушли пользователи Sports.ru
Вспоминают про Оукли, а про Уиллиса Рида, Уолта Фрейзера никто и не слышал. Недалеко от Тига ушли пользователи Sports.ru
Ты их сам знаешь из трансляций селебрити в таймаутах. Наверное лучший тренер думаешь Спайк Ли, а из молодых Шаламе их легенды)
Вспоминают про Оукли, а про Уиллиса Рида, Уолта Фрейзера никто и не слышал. Недалеко от Тига ушли пользователи Sports.ru
и Эрл Монро.
Все что нужно знать о истории Никс)
Все что нужно знать о истории Никс)
Просто ты как и Тиг не знаешь истории НБА
Пока не выше Юинга с Монро и 100% никак не выше Фрейзера и Рида.
Двое последних - лучшие в истории команды, самые важные точно.

Тем не менее, малютка Брансон уже легенда здесь и в топ-5 входит однозначно.
из тех кого видел - Старкс, Оукли, Хьюстон
я болельщик Никс с того времени как начали нба показывать в СССР по ТВ: звезды это Юинг, олкли, старкс, спрюэл, марбери, линсэнити, мело, брансон, о Джи. Щас у молодых фанатов популярен Макбрайд
