  • Вембаньяма во время тренировки с монахами прошел опасный горный маршрут, ведя баскетбольный мяч
Вембаньяма во время тренировки с монахами прошел опасный горный маршрут, ведя баскетбольный мяч

Вембаньяма прошел сложнейший горный маршрут в Китае, ведя мяч.

Виктор Вембаньяма во время тренировочного лагеря с монахами в Китае прошел сложный горный маршрут, одновременно ведя баскетбольный мяч. Как сообщает Рамона Шелберн, подъем занял у него около 4,5 часов, тогда как у обычного человека на этот путь уходит 7-8 часов пешком.

«Однажды ему предложили провести мяч по еще более опасному горному маршруту к Саньхуанчжаю – монастырю в глубине гор Суншань. Тропа проходила по узким скальным карнизам, подвесным мостам и древним лесам и была примерно в пять раз длиннее маршрута к пещере Бодхидхармы. Перепад высот составляет около 760 метров по неровному рельефу и каменистым склонам», – отмечается в материале ESPN.

Источник: ESPN
Виктор Вембаньяма
НБА
Сан-Антонио

ОО, ну всё пошли легенды и мифы. Ждёмс сообщения, что на самом деле он сын дракона. Дракона-монаха, покровителя баскетбола
А еще он отжимался 100 раз на указательных пальцах, мог пробежать по стене аки Тринити, и задерживал дыхание под водой на час (потому что у него нашли жабры).
И другие шао-линьские истории…
Ждем в следующием межсезонье в Сарове к дедушке Смаеву кисть качать
Вот и думайте
Маршрут номер 4 до Мангала...)
— Я шёл из Мангала и заблудился. Три дня не жравши... без пищи. Вывихнул ногу и потерял сознание... Сначала вывихнул, а потом потерял... Нет, точно — сначала потерял, потом вывихнул.
— По-моему, он бредит.
— Точно, я брежу.
— Нет, просто он в тяжёлом положении, разве вы не видите?
— Правильно, я в положении, разве вы не видите?
— А когда вы вышли из Мангала?
— Я-то?
— Вы-то.
— Вчера вечером, вернее, вечером вчера.
— Значит до Мангала недалеко?
— Нет! Всё время прямо, прямо, прямо.
— А если всё время прямо, то как же вы заблудились?
— Сознание вывихнул, ногу потерял.
Точно. Невероятно)
"подъем занял у него около 4,5 часов, тогда как у обычного человека на этот путь уходит 7-8 часов пешком"
Ну еще бы, у него шаг за два у людей
А икону Матроны не целовал он???
Когда он поднялся до скмой вершины, то увидел силует. Сложно было сказать, это был человек или призрак, но виднелся номер 8 на его робе.

- Ты достиг вершины горы, друг мой. Но это всего лишь вершина горы, а не Твоя. Преодолей себя, и возвысся в истории. -

Что то такое забыли добавить
Вембаньяма прошёл Путь за 4,5 часа,а потом 3 часа ждал остальную (обычную) группу. Чтобы не терять времени он решил приготовить шашлыки не отрываясь от работы с мячом.
Похоже на то, что предсезонка Виктора под руководством Феликса Магата дала свои моментальные плоды
Наш белорус Александр Глеб угарно рассказывал про тренировки Магата, там люди реально блевали от нагрузок :)
Вроде он ещё не завершил карьеру, а уже про него легенды слогают... как космические корабли бороздят просторы вселенной... Поговаривают Вембаньяма как-то летом и под водой пробыл без воздуха пару часов, в то время как у обычного человека кислорода хватает лишь в среднем на 30-60 секунд.
И можно свернуть, обрыв обогнуть,
Но мы выбираем трудный путь,
Опасный, как военная тропа!
