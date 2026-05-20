Вембаньяма во время тренировки с монахами прошел опасный горный маршрут, ведя баскетбольный мяч

Вембаньяма прошел сложнейший горный маршрут в Китае, ведя мяч.

Виктор Вембаньяма во время тренировочного лагеря с монахами в Китае прошел сложный горный маршрут, одновременно ведя баскетбольный мяч. Как сообщает Рамона Шелберн, подъем занял у него около 4,5 часов, тогда как у обычного человека на этот путь уходит 7-8 часов пешком.

«Однажды ему предложили провести мяч по еще более опасному горному маршруту к Саньхуанчжаю – монастырю в глубине гор Суншань. Тропа проходила по узким скальным карнизам, подвесным мостам и древним лесам и была примерно в пять раз длиннее маршрута к пещере Бодхидхармы. Перепад высот составляет около 760 метров по неровному рельефу и каменистым склонам», – отмечается в материале ESPN.