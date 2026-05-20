Джейк Фишер: «В «Миннесоте» возникают вопросы о долгосрочной роли Гобера»

По мере приближения межсезонья в «Миннесоте» нарастает неопределенность относительно будущего центрового Руди Гобера, сообщает инсайдер Джейк Фишер.

«Руди Гобер, несмотря на то, что он стабильно поднимает уровень команды и помогает «Миннесоте» выигрывать важные матчи в регулярных сезонах из года в год, его ограничения в атаке очевидны.

Он провел хорошую серию против Николы Йокича этой весной, но в клубе, думаю, начинают появляться вопросы относительно его долгосрочной перспективы в системе «Тимбервулвз», – отметил инсайдер.

33-летний Гобер имеет еще два года по контракту, включая опцию игрока на сезон-2027/28 на сумму 38 миллионов долларов.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Stein Line
Гоберу в пару ПГ, который бы раскрыл его в атаке, но нет... сам уходи..как будто центры на дороге валяются... вон ЛАЛ заберут с удовольствием
У ЛАЛ столько свободных денег нет
Нераскрывашка он. Был у него нормальный ПГ в Юте, который там был ещё не так стар как сейчас в Миннесоте.)
