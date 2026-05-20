Джейк Фишер: «В «Миннесоте» возникают вопросы о долгосрочной роли Гобера»
По мере приближения межсезонья в «Миннесоте» нарастает неопределенность относительно будущего центрового Руди Гобера, сообщает инсайдер Джейк Фишер.
«Руди Гобер, несмотря на то, что он стабильно поднимает уровень команды и помогает «Миннесоте» выигрывать важные матчи в регулярных сезонах из года в год, его ограничения в атаке очевидны.
Он провел хорошую серию против Николы Йокича этой весной, но в клубе, думаю, начинают появляться вопросы относительно его долгосрочной перспективы в системе «Тимбервулвз», – отметил инсайдер.
33-летний Гобер имеет еще два года по контракту, включая опцию игрока на сезон-2027/28 на сумму 38 миллионов долларов.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Stein Line
