Джейк Фишер: В «Миннесоте» возникают вопросы о долгосрочной роли Гобера.

По мере приближения межсезонья в «Миннесоте» нарастает неопределенность относительно будущего центрового Руди Гобера, сообщает инсайдер Джейк Фишер.

«Руди Гобер , несмотря на то, что он стабильно поднимает уровень команды и помогает «Миннесоте» выигрывать важные матчи в регулярных сезонах из года в год, его ограничения в атаке очевидны.

Он провел хорошую серию против Николы Йокича этой весной, но в клубе, думаю, начинают появляться вопросы относительно его долгосрочной перспективы в системе «Тимбервулвз», – отметил инсайдер.

33-летний Гобер имеет еще два года по контракту, включая опцию игрока на сезон-2027/28 на сумму 38 миллионов долларов.