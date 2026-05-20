  Биберович о Ясикявичюсе: «Кажется, что перед тренировкой он выпивает 10 чашек кофе. Интенсивность невероятно высокая»
Биберович о Ясикявичюсе: «Кажется, что перед тренировкой он выпивает 10 чашек кофе. Интенсивность невероятно высокая»

Биберович рассказал о высокой интенсивности работы Ясикявичюса в «Фенербахче».

В преддверии полуфинала «Финала четырех» Евролиги-2026 форвард «Фенербахче» Тарик Биберович подробно высказался о главном тренере команды Шарунасe Ясикявичюсе, отметив его влияние на игроков и высокий уровень требовательности.

«Прежде всего, Сарас [прозвище Ясикявичюса] был невероятным игроком. Если посмотреть на его карьеру или страницу в «Википедии», сразу понимаешь: он один из величайших в истории Евролиги. Но сейчас, когда люди слышат его имя, они думают о нем как о тренере. Это показывает, какого уровня он достиг.

Есть причина, по которой он участвует в каждом «Финале четырех» со времен пандемии. Он чрезвычайно дисциплинирован, и как команда, как семья, мы все точно знаем, что должны делать. С каждым днем и с каждым годом мы продолжаем совершенствоваться.

Во время тренировки складывается ощущение, будто перед тем, как зайти в зал, он выпил 10 чашек кофе. Интенсивность невероятно высокая. Он замечает каждую ошибку, потому что знает: любая деталь позже может сыграть важную роль», – поделился Биберович.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Gazzetta.gr
Тарик Биберович

