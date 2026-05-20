«Сан-Антонио» и «Новый Орлеан» проведут матчи регулярного сезона в Париже и Манчестере

Вембаньяма вернется в Париж: «Сперс» и «Пеликанс» проведут две игры в Европе.

«Сан-Антонио» и «Новый Орлеан» проведут два матча регулярного сезона в Европе в следующем сезоне.

Первая игра состоится в Париже 14 января 2027 года, вторая – 17 января в Манчестере.

Матч в Париже станет шестой игрой регулярного сезона НБА в этом городе.

Встреча в Манчестере станет первой игрой регулярного сезона НБА в истории города. Ранее лига проводила там лишь предсезонные матчи.

В прошлом сезоне НБА уже организовала две игры регулярного сезона в Европе – между «Мемфисом» и «Орландо» в Берлине и Лондоне.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Real GM
Странно что не Вашик или Атланта. Орлеану там что делать?)
ОтветTim Timson
Видимо, не все владельцы готовы пожертвовать домашним матчем (а это 1/41 от общей прибыли за сезон) ради игры в Европе))
ОтветTim Timson
Ну типа город и штат связан с Францией (не зря у него такое название). Единственное, что могу придумать. За неимением Монреаля/Квебека в НБА, так сказать
в Екатеринбурге на новой арене лучше было бы
