«Сан-Антонио» и «Новый Орлеан» проведут матчи регулярного сезона в Париже и Манчестере

Вембаньяма вернется в Париж: «Сперс» и «Пеликанс» проведут две игры в Европе.

«Сан-Антонио » и «Новый Орлеан » проведут два матча регулярного сезона в Европе в следующем сезоне.

Первая игра состоится в Париже 14 января 2027 года, вторая – 17 января в Манчестере.

Матч в Париже станет шестой игрой регулярного сезона НБА в этом городе.

Встреча в Манчестере станет первой игрой регулярного сезона НБА в истории города. Ранее лига проводила там лишь предсезонные матчи.

В прошлом сезоне НБА уже организовала две игры регулярного сезона в Европе – между «Мемфисом» и «Орландо» в Берлине и Лондоне.