«Сан-Антонио» и «Новый Орлеан» проведут матчи регулярного сезона в Париже и Манчестере
Вембаньяма вернется в Париж: «Сперс» и «Пеликанс» проведут две игры в Европе.
«Сан-Антонио» и «Новый Орлеан» проведут два матча регулярного сезона в Европе в следующем сезоне.
Первая игра состоится в Париже 14 января 2027 года, вторая – 17 января в Манчестере.
Матч в Париже станет шестой игрой регулярного сезона НБА в этом городе.
Встреча в Манчестере станет первой игрой регулярного сезона НБА в истории города. Ранее лига проводила там лишь предсезонные матчи.
В прошлом сезоне НБА уже организовала две игры регулярного сезона в Европе – между «Мемфисом» и «Орландо» в Берлине и Лондоне.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Real GM
