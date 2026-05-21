Женская НБА. «Индиана» обыграла «Портленд», трипл-дабл Шепард позволил «Далласу» справиться с «Чикаго»
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Индиана – Портленд – 90:73 (28:20, 25:17, 20:14, 17:22)
ИНДИАНА: Бостон (24 + 8 подборов), Митчелл (21), Халл (16 + 8 подборов)
ПОРТЛЕНД: Карлтон (16), Саттон (14)
21 мая. 2.00
Чикаго – Даллас - 89:99 (22:16, 16:21, 26:34, 25:28)
ЧИКАГО: Кардосо (24 + 11 подборов + 5 передач), Клауд (21 + 8 подборов + 5 передач), Диггинс-Смит (15), Хакес (12 + 5 подборов), Бэнэм (10)
ДАЛЛАС: Бекерс (24), Огунбовале (23), Шепард (18 + 10 подборов + 12 передач), Фадд (12)
21 мая. 4.00
Сиэтл – Коннектикут – 78:80 (23:29, 18:17, 18:17, 19:17)
СИЭТЛ: Хидеман (20 + 5 передач), Холмс (18 + 6 подборов), Мельбурн (11), Кук (10)
КОННЕКТИКУТ: Легер-Уокер (16), Англома (15 + 7 подборов), Берк (15 + 6 подборов), Эдвардс (12), Бирс (10 + 8 подборов)
21 мая. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Девушки справились неплохо, но скрипач таки нужен, чтобы продавать билеты (на домашней арене Индианы с начала сезона падает посещаемость), ну и мотивировать извращенцев вроде меня смотреть прямые трансляции.
