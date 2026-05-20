Леброн Джеймс не планирует соглашаться на минимальный контракт (Джейк Фишер)

Леброн Джеймс не готов к финансовым уступкам в межсезонье.

Леброн Джеймс не собирается идти на серьезные финансовые уступки при подписании нового контракта в предстоящее межсезонье. Об этом сообщил инсайдер Джейк Фишер.

«В лиге действительно обсуждали вариант, при котором Леброн мог бы согласиться на контракт с минимальной ветеранской зарплатой. Хочу прояснить: по всем данным, он такой сценарий не рассматривает», – заявил Фишер в эфире Bleacher Report.

Этим летом Джеймс станет неограниченно свободным агентом после завершения контракта с зарплатой 52,6 миллиона долларов.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Bleacher Report
Очевидно денег ему хватает, это просто вопрос статуса. Несолидно бегать за минималку, когда ты лучше большинства игроков в лиге
Жадина говядина солёный огурец
ОтветНевралгия Ребрачи
Жадина говядина солёный огурец
Турецкий барабан))
ОтветНевралгия Ребрачи
Жадина говядина солёный огурец
Пустая шоколадина)))))
Нет, ну а как иначе? Если какие-то бестолочи и бездари сейчас получают по 40 лямов, при этом абсолютные нули как по игре, так и по здоровью, то с чего вдруг Леброн должен играть за еду?
Будто бы это было очевидно
30 лямов самое то
Да не пойдет Леброн за минималку, но скидку может сделать.
Не представляю чего хочет Леброн?!

Бороться за чемпионство? Ну тогда надо соглашаться на минималку, да и то это максимум Восток (Клив, НЙ), на западе все пути в такие команды закрыты, что Спёрс, что Окле он не уперся, могут Клипперс забрать его, но это не контендер
Заработать бабла? Ну как будто он вне площадки зарабатывает уже больше, чем на ней, да и не бедствует пацан вроде бы

Зачем вообще нужен будет этот последний сезон с его зп 30-40млн, допустим, потопить команду в которую придет? При всем уважении к королю
ОтветПоддиванный критик8
Зачем ему вообще баскетбол )) Он игру прошёл от и до, собрав все ачивки и пасхалки.
Думаю что всё таки бабки лишними не бывают. Кажется что у него их много... но вот целый клуб НБА купить то он не в состоянии.. есть куда расти.
Ответscorp19
Никто из спортсменов в одного не покупает целый клуб НБА ))
Даже Джордан )
Прекрасный пример - Бекхэм, собрал инвесторов, сам вложился, плюс его имя и погнали
Царь во дворца, царь во дворца!
Весело читать комментарии. Некоторые орут, что надо забрать деньги у Леброна и отдать их Ривзу и Хачимуре и сразу гайка обеспечена. Вот это смехота.
Конечно, какая минималка? Там из ЛАЛ максимум Хачимура подобный Леброшке импакт давал по ходу плейоф. Да и то как раз таки вопрос, был бы ли так хорош Хачимура без Джеймса. Про остальных вообще можно без комментариев обойтись
ОтветМедведь (тот самый)
Только выхлоп с этого импакта остался невелик. Проползти первый раунд и отлететь от САС/Оклы они смогут и с вернувшимся Дончичем, и вряд ли наличие мощного Деда как-то изменит этот расклад.
ОтветЛучше б молчал
>Только выхлоп с этого импакта остался невелик
ЛООООЛ. То есть буквально накуканить всех буков и аналитиков (точнее их прогнозы), а потом достойно отыграть серию с гегемоном Лиги - это невеликий выхлоп? Лейкерс и Дед прыгнули выше головы и показали хороший баскетбол. Этого не отнять

Подставь любую команду вместо ЛАЛ - и те так же бы отлетели от ОКС во втором раунде))

Какое-то дибильное сравнение если честно
