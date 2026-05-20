Леброн Джеймс не планирует соглашаться на минимальный контракт (Джейк Фишер)
Леброн Джеймс не готов к финансовым уступкам в межсезонье.
Леброн Джеймс не собирается идти на серьезные финансовые уступки при подписании нового контракта в предстоящее межсезонье. Об этом сообщил инсайдер Джейк Фишер.
«В лиге действительно обсуждали вариант, при котором Леброн мог бы согласиться на контракт с минимальной ветеранской зарплатой. Хочу прояснить: по всем данным, он такой сценарий не рассматривает», – заявил Фишер в эфире Bleacher Report.
Этим летом Джеймс станет неограниченно свободным агентом после завершения контракта с зарплатой 52,6 миллиона долларов.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Bleacher Report
Бороться за чемпионство? Ну тогда надо соглашаться на минималку, да и то это максимум Восток (Клив, НЙ), на западе все пути в такие команды закрыты, что Спёрс, что Окле он не уперся, могут Клипперс забрать его, но это не контендер
Заработать бабла? Ну как будто он вне площадки зарабатывает уже больше, чем на ней, да и не бедствует пацан вроде бы
Зачем вообще нужен будет этот последний сезон с его зп 30-40млн, допустим, потопить команду в которую придет? При всем уважении к королю
Думаю что всё таки бабки лишними не бывают. Кажется что у него их много... но вот целый клуб НБА купить то он не в состоянии.. есть куда расти.
Даже Джордан )
Прекрасный пример - Бекхэм, собрал инвесторов, сам вложился, плюс его имя и погнали
ЛООООЛ. То есть буквально накуканить всех буков и аналитиков (точнее их прогнозы), а потом достойно отыграть серию с гегемоном Лиги - это невеликий выхлоп? Лейкерс и Дед прыгнули выше головы и показали хороший баскетбол. Этого не отнять
Подставь любую команду вместо ЛАЛ - и те так же бы отлетели от ОКС во втором раунде))
Какое-то дибильное сравнение если честно