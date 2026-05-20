Леброн Джеймс не планирует соглашаться на минимальный контракт (Джейк Фишер)

Леброн Джеймс не готов к финансовым уступкам в межсезонье.

Леброн Джеймс не собирается идти на серьезные финансовые уступки при подписании нового контракта в предстоящее межсезонье. Об этом сообщил инсайдер Джейк Фишер.

«В лиге действительно обсуждали вариант, при котором Леброн мог бы согласиться на контракт с минимальной ветеранской зарплатой. Хочу прояснить: по всем данным, он такой сценарий не рассматривает», – заявил Фишер в эфире Bleacher Report.

Этим летом Джеймс станет неограниченно свободным агентом после завершения контракта с зарплатой 52,6 миллиона долларов.