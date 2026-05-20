Сергей Елевич: Глубина состава у «Зенита» намного больше, чем у УНИКСа.

Заслуженный тренер России Сергей Елевич заявил, что «Зенит» должен был увереннее обыгрывать УНИКС в четвертом матче полуфинала Единой лиги ВТБ, однако петербуржцы слишком рано поверили в победу.

«Сегодняшний матч мог бы завершиться в пользу казанцев. Проблема в том, что «Зенит» рано поверил в победу, ведя с преимуществом в 15 очков. Пропустить это все быстро, конечно же, очень обидно. Где‑то немножко расслабились. Если бы петербуржцы лучше контролировали игру, то выиграли бы более уверенно. Потому что глубина состава у «Зенита» намного больше, он посильнее УНИКСа.

Просто не уловили те моменты, которые нужно было поймать, чтобы хотя бы сдерживать эти 15 очков. Но все немного не по плану пошло, и казанцы воспряли духом и стали жестко играть в защите. В целом же две команды очень жестко играли в защите», – приводит слова Елевича «Матч ТВ».