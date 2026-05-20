Тим Коннелли: «Мы оптимистично настроены насчет нового контракта с Айо Досунму»
В «Миннесоте» рассчитывают сохранить Айо Досунму, ставшего одним из ключевых игроков команды после обмена по ходу сезона. Президент клуба Тим Коннелли заявил, что «Тимбервулвз» настроены оптимистично в вопросе нового контракта с защитником.
«Айо будет нашим самым важным свободным агентом. Мы считали, что неплохо его знаем и симпатизировали ему со стороны. Теперь, видя его каждый день, мы его просто обожаем. Он отлично вписывается в команду не только на площадке, но и за ее пределами.
Думаю, его лучший баскетбол еще впереди. Ему очень понравилось играть в таких матчах. Раньше он не проходил во второй раунд плей-офф, и ему очень полюбились наши болельщики. Он постоянно говорил о фанатах и о том, насколько шумной была арена. Поэтому мы довольно оптимистично настроены и надеемся договориться с ним. Он оказался даже лучше, чем мы ожидали», – отметил Коннелли.
Айо Досунму: «Впервые за пять лет в лиге я стану неограниченно свободным агентом. Жду этого с нетерпением»
Комментарии