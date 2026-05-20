Тим Коннелли: «Мы оптимистично настроены насчет нового контракта с Айо Досунму»

«Миннесота» намерена сохранить Айо Досунму после удачной концовки сезона.

В «Миннесоте» рассчитывают сохранить Айо Досунму, ставшего одним из ключевых игроков команды после обмена по ходу сезона. Президент клуба Тим Коннелли заявил, что «Тимбервулвз» настроены оптимистично в вопросе нового контракта с защитником.

«Айо будет нашим самым важным свободным агентом. Мы считали, что неплохо его знаем и симпатизировали ему со стороны. Теперь, видя его каждый день, мы его просто обожаем. Он отлично вписывается в команду не только на площадке, но и за ее пределами.

Думаю, его лучший баскетбол еще впереди. Ему очень понравилось играть в таких матчах. Раньше он не проходил во второй раунд плей-офф, и ему очень полюбились наши болельщики. Он постоянно говорил о фанатах и о том, насколько шумной была арена. Поэтому мы довольно оптимистично настроены и надеемся договориться с ним. Он оказался даже лучше, чем мы ожидали», – отметил Коннелли.

Айо Досунму: «Впервые за пять лет в лиге я стану неограниченно свободным агентом. Жду этого с нетерпением»

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: пресс-конференция Тима Коннелли
Тим Коннелли
Айо Досунму

Всеми способами запросил скидку)
До сих пор корёжит от решения Чикаго обменять его. Был мой любимый игрок в составе
В этом сезоне не хотели переплачивать Никелю Уолкеру и он раскрылся в Атланте. По сути ситуация с Досунму аналогичная. Придется лезть в налог
Интересно, Миннесота готова вообще залезть в налог, чтобы не стать слабее? Про усиление речь не идёт, для этого просто нет ресурсов.
