Итальянская федерация баскетбола одобрила заявку на переезд «Ваноли» из Кремоны в Рим
«Ваноли» близок к переезду из Кремоны в Рим после решения федерации.
Итальянская федерация баскетбола объявила о начале процесса переезда клуба «Ваноли Кремона» в Рим. На внеочередном заседании Федерального совета рассмотрели документы, поданные компанией Guerino Vanoli Basket Srl для смены регистрации клуба.
В федерации отметили, что заявка соответствует требованиям, однако окончательное решение примут только после того, как клуб выполнит все условия лицензирования для участия в чемпионате Италии сезона-2026/27.
Таким образом, «Ваноли» сделал первый официальный шаг к возможному переезду из Кремоны в Рим – событию, которое может заметно повлиять на итальянский баскетбол.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: сайт федерации баскетбола Италии
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии