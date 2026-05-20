Итальянская федерация баскетбола одобрила заявку на переезд «Ваноли» из Кремоны в Рим

«Ваноли» близок к переезду из Кремоны в Рим после решения федерации.

Итальянская федерация баскетбола объявила о начале процесса переезда клуба «Ваноли Кремона » в Рим. На внеочередном заседании Федерального совета рассмотрели документы, поданные компанией Guerino Vanoli Basket Srl для смены регистрации клуба.

В федерации отметили, что заявка соответствует требованиям, однако окончательное решение примут только после того, как клуб выполнит все условия лицензирования для участия в чемпионате Италии сезона-2026/27.

Таким образом, «Ваноли» сделал первый официальный шаг к возможному переезду из Кремоны в Рим – событию, которое может заметно повлиять на итальянский баскетбол.