Джон Холлинджер: «Хартенштайн не растягивает пространство, это смертельный приговор для бигмена в противостоянии с Вембаньямой»

Центровой «Тандер» Айзейя Хартенштайн отыграл 12,2 минуты в первой встрече со «Сперс» (115:122) и набрал 2 очка (со штрафных), 2 подбора и 2 передачи. Он совершил всего одну неточную попытку с игры.

Аналитик Джон Холлинджер прокомментировал этот факт следующим образом: «Против Вембаньямы, через 2 минуты после начала первой игры, чемпионы НБА с 64 победами «Тандер» внезапно поняли, что один из их игроков с элитной продуктивностью не может выходить на площадку.

Хартенштайн способен на многое, но он не растягивает пространство и, как показали «Миннесота» и «Портленд», это смертельный приговор для бигмена в противостоянии с Вембаньямой, который просто сидит в «краске» и выносит все нападение единолично».