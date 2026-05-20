  • Джон Холлинджер: «Хартенштайн не растягивает пространство, это смертельный приговор для бигмена в противостоянии с Вембаньямой»
Айзейя Хартенштайн вышел на 12 минут в матче со «Сперс».

Центровой «Тандер» Айзейя Хартенштайн отыграл 12,2 минуты в первой встрече со «Сперс» (115:122) и набрал 2 очка (со штрафных), 2 подбора и 2 передачи. Он совершил всего одну неточную попытку с игры.

Аналитик Джон Холлинджер прокомментировал этот факт следующим образом: «Против Вембаньямы, через 2 минуты после начала первой игры, чемпионы НБА с 64 победами «Тандер» внезапно поняли, что один из их игроков с элитной продуктивностью не может выходить на площадку.

Хартенштайн способен на многое, но он не растягивает пространство и, как показали «Миннесота» и «Портленд», это смертельный приговор для бигмена в противостоянии с Вембаньямой, который просто сидит в «краске» и выносит все нападение единолично».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
Если у вас Карузо кидает 19 раз за игру, а ШГА 23 раза, значит, у вас не очень хорошо работает атака.

Все просто.
Это по сути триплдабл имени Перкинса, только у него было 2 очка 2 подбора и 2 потери
Ну, тогда нужна черная дыра для растягивания пространства
Ты в школе физику прогуливал? Черная дыра сжимает пространство. Для растягивания пространства нужна белая дыра!
Отбеливание чёрной дыры???)))
Надо чем-то жертвовать либо атакой, либо защитой. Карузо успешно перехватывал пасы на Вембу, но потом начали набрасывать на кольцо.
Карузо столько набрал лишь потому, что приоритет в защите был отдан другим. Пусть бросает, никакого толку все равно.

Окла даже с двумя оверами набрала мало, значит, план сработал. Это Карузо много накидал еще.
