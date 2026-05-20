Джон Холлинджер: «Хартенштайн не растягивает пространство, это смертельный приговор для бигмена в противостоянии с Вембаньямой»
Айзейя Хартенштайн вышел на 12 минут в матче со «Сперс».
Центровой «Тандер» Айзейя Хартенштайн отыграл 12,2 минуты в первой встрече со «Сперс» (115:122) и набрал 2 очка (со штрафных), 2 подбора и 2 передачи. Он совершил всего одну неточную попытку с игры.
Аналитик Джон Холлинджер прокомментировал этот факт следующим образом: «Против Вембаньямы, через 2 минуты после начала первой игры, чемпионы НБА с 64 победами «Тандер» внезапно поняли, что один из их игроков с элитной продуктивностью не может выходить на площадку.
Хартенштайн способен на многое, но он не растягивает пространство и, как показали «Миннесота» и «Портленд», это смертельный приговор для бигмена в противостоянии с Вембаньямой, который просто сидит в «краске» и выносит все нападение единолично».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Все просто.
Окла даже с двумя оверами набрала мало, значит, план сработал. Это Карузо много накидал еще.