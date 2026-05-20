  Марк Дэйгнолт: «Идея была в том, чтобы выпускать Хартенштайна на минуты Корнета, но каждая игра будет разной»
Марк Дэйгнолт: «Идея была в том, чтобы выпускать Хартенштайна на минуты Корнета, но каждая игра будет разной»

Марк Дэйгнолт прокомментировал ситуацию со своим центровым.

Среди экспертов возникли сомнения в месте центрового «Тандер» Айзейи Хартенштайна в финале Запада против «Сперс» Виктора Вембаньямы. «Большой» вышел всего на 12 минут и не смог помочь своей команде в проигранном матче.

Главного тренера Марка Дэйгнолта спросили, не собирается ли он посадить Хартенштайна на скамейку с самого начала.

«Никогда не дам информации о пятерках, ротации или о чем-то подобном. Но наш план изначально был в том, чтобы усадить его достаточно рано. Мы планировали выпускать его на минуты Люка Корнета. Корнет выходит позже в первой четверти, в такой ситуации, если мы хотим начинать с Айзейей, нам нужно быстрее сажать его и выпускать Карузо.

Но все это было частью изначальной задумки. Не было ничего, что я внезапно увидел, на что отреагировал.

Но каждая игра разная. Мы не встречались с этой командой 4 месяца. Сейчас получили огромный объем конкретной информации. У нас много возможностей для адаптации, того, что мы уже начали делать и что можем делать по-другому. Это верно для любой серии после первой игры, каким бы ни был результат», – поделился специалист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Клементе Альмансы
Но Корнета не выпускали и план провалился)
ОтветGLW
Ты матчи смотришь, умник? Или как попугай всех трениров называешь физруками?
Интересно, а если бы Мич Слуцкий выпускал бы только Пламли, Олиника и Бйиомбо? Чет и Харштайн бы сидели безвылазно?
