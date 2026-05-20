  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Эргин Атаман может покинуть «Панатинаикос» после завершения сезона, появились слухи об интересе клуба к возвращению Желько Обрадовича
0

Эргин Атаман может покинуть «Панатинаикос» после завершения сезона, появились слухи об интересе клуба к возвращению Желько Обрадовича

Эргин Атаман близок к расставанию с «Пао».

Успехи «Панатинаикоса» идут по нисходящей траектории с победы в Евролиге в сезоне-2023/24. В прошлом году клуб не попал в Топ-3. В нынешнем сезоне греки вылетели в 1/4 финала и пропустят критически важный «Финал четырех» на домашней арене.

За провалом команды, по сообщениям источников, последует отставка главного тренера Эргина Атамана в межсезонье. Пока специалист получил дополнительные три дня на отдых, коллектив проводит тренировки без него.

Появились слухи о возможном возвращении Желько Обрадовича, взявшего 5 титулов Евролиги во главе «Пао». 66-летний сербский специалист завершил сотрудничество с «Партизаном» по ходу нынешнего сезона из-за сложной обстановки в клубе и расхождений с руководством.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Basketballmaniacs_
logoчемпионат Греции
возможные переходы
Эргин Атаман
logoЕвролига
logoПанатинаикос
Желимир Обрадович

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
ИМХО поезд Обрадовича уже ушёл
Ответgoducks
ИМХО поезд Обрадовича уже ушёл
100 процентов
Ответgoducks
ИМХО поезд Обрадовича уже ушёл
Но Атамана надо гнать по любому, это не тренер, а интриган
Пао нужен молодой амбициозный тренер. Типа Пешича
Как в старые добрые.
А Ватудис помощником ?)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эргин Атаман: «Если бы мы играли на стадионе с 80000 мест, все они были бы проданы»
8 апреля, 09:25
«Маккаби Тель-Авив» следит за положением Ти Джей Шортса в «Панатинаикосе»
1 апреля, 09:22
«Это был театр, а не баскетбол». Эргин Атаман раскритиковал судей после поражения от «Олимпиакоса»
30 марта, 21:03
Рекомендуем
Главные новости
Джей Уильямс: «Хочу, чтобы игру уважали, не вижу этого со стороны «Тандер». Когда они падают при каждом броске в концовке, это выматывает»
18 минут назад
Шэй Гилджес-Александер падает в 17% своих попыток с игры в плей-офф и лидирует среди оставшихся ведущих «скореров» по этому показателю
28 минут назадВидео
Андрей Воронцевич: «Самое главное, чтобы Джонни Джузэнг не зазнавался, его очки – это работа всей команды»
53 минуты назад
«Оклахома» набирает на 0,28 очка в среднем больше во владениях со сдваиваниями «Сперс» на Шэе Гилджес-Александере
сегодня, 15:45Фото
Билл Симмонс: «Должен признать заслугу Майка Брауна. «Никс» были очень хорошо организованы в последней игре»
сегодня, 15:32
Эли Окобо стал MVP чемпионата Франции-2025/26
сегодня, 15:16
Евролига. «Финал четырех». «Олимпиакос» играет с «Фенербахче», «Валенсия» встретится с «Реалом»
сегодня, 15:06
Джерри Стэкхауз пройдет собеседование на должность главного тренера «Портленда»
сегодня, 15:05
«Олимпиакос» – фаворит «Финала четырех» Евролиги по мнению прошлых и нынешних игроков
сегодня, 14:58
«Скучаешь по такой атмосфере, в США не так». Алперен Шенгюн прилетел в Афины на «Финал четырех» Евролиги
сегодня, 14:37
Ко всем новостям
Последние новости
Станислав Шаров об аварии: «Спали в дороге, проснулись от удара. Состояние шока уже прошло, сейчас приходим в себя»
сегодня, 14:12
Дарюс Сонгайла пострадал из-за нападения владельца агрессивной собаки, у главного тренера «Шяуляя» рассечение после удара цепью по лицу
сегодня, 13:58
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Тренто» примет «Виртус», «Дертона» – «Венецию» в третьих играх серий
сегодня, 12:50
Жан Монтеро: «Теперь все знают нас, так что фактор неожиданности уже не дает «Валенсии» такого преимущества»
сегодня, 11:27
Михаил Ведищев покинул «Енисей», за который он выступал на правах аренды
сегодня, 11:03Фото
Деандре Эйтон, Руди Гобер и Андре Драммонд – в новом выпуске Shaqtin’ A Fool
сегодня, 09:35Видео
Реверс-данк Эвана Мобли и блок-шот Митчелла Робинсона стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 09:22Видео
Матч имени Вембаньямы, старт финала Востока и что ждет «Детройт» – обсуждаем в новом подкасте Игоря Сошникова
сегодня, 07:11ВидеоСпортс"
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 27 очков Брукса помогли «Милану» победить «Реджо-Эмилию» и выйти в следующий раунд, «Триест» проиграл «Брешии»
вчера, 21:02
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Партизан» выиграл у «Црвены Звезды» и прошел в финал, «Дубай» победил «Будучность» в первой игре
вчера, 20:12
Рекомендуем