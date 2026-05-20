Эргин Атаман может покинуть «Панатинаикос» после завершения сезона, появились слухи об интересе клуба к возвращению Желько Обрадовича

Эргин Атаман близок к расставанию с «Пао».

Успехи «Панатинаикоса» идут по нисходящей траектории с победы в Евролиге в сезоне-2023/24. В прошлом году клуб не попал в Топ-3. В нынешнем сезоне греки вылетели в 1/4 финала и пропустят критически важный «Финал четырех» на домашней арене.

За провалом команды, по сообщениям источников, последует отставка главного тренера Эргина Атамана в межсезонье. Пока специалист получил дополнительные три дня на отдых, коллектив проводит тренировки без него.

Появились слухи о возможном возвращении Желько Обрадовича, взявшего 5 титулов Евролиги во главе «Пао». 66-летний сербский специалист завершил сотрудничество с «Партизаном» по ходу нынешнего сезона из-за сложной обстановки в клубе и расхождений с руководством.