«Никс» 9 раз заставляли Джеймса Хардена защищаться против изоляций в концовке, набирая 1,9 очка в этих владениях
«Нью-Йорк» выцеливал Хардена во время решающего рывка.
Главный тренер Майк Браун подтвердил, что «Никс» сделали разыгрывающего «Кливленда» Джеймса Хардена своей целью во время решающего рывка команды. «Нью-Йорк» проигрывал на 22 очка в 4-й четверти но закончил первый матч отрезком 44:11 в финальной 12-минутке и овертайме. Итогом стала победа – 115:104.
В рамках 4-й четверти и овертайма Джеймсу Хардену пришлось защищаться в девяти изоляциях. В этих владениях «Никс» набирали 1,9 очка в среднем.
На этом же отрезке защитник «Кливленда» поучаствовал в 21 комбинации «Никс» с заслонами в качестве обороняющегося против игрока, ставящего заслон. В этих владениях хозяева набирали 1,6 очка в среднем.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ALL NBA Podcast
Зачем если Вы ведете +20, на площадке нужен Харден, который плох в защите, но хорош(относительно и не всегда) в нападении? Он точно нужен при +20? При +20 в четвертой четверти надо удерживать счет, а не пытаться "забить еще и еще". К тому же, Харден в этой игре в атаке был плох(15 очков при плохом % реализации + 6 потерь) и в принципе с такой невнятной игрой + при хорошей игре со стороны Митчелла, Харден "наработал" на "посадку на бенч".
Это "чокерное" поражение - это вина тренера. Не догадался на опеку Брансона выпускать Штруса/Уэйда/Меррила/кого-угодно с дальнего конца скамейки, любой игрок в защите лучше Хардена. Не догадался при +20 убрать с площадки игрока, который слаб в защите и у которого не задалась игра в атаке. Не догадался взять какие-то тайм-ауты и повлиять на ход игры. Аткинсон слил просто ВСЕ. Это была победа "почти в кармане" и так умудриться ее из этого кармана потерять, это заслуга не только Никс и Брансона, но и откровенное "чокерство" от Кавс, а тренер обязан такие моменты "гасить" за счет своих тайм-аутов и "тренерской мудрости".
По оценке действий тренерского штаба абсолютно согласен- поражение чисто тренерское.