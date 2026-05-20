«Никс» 9 раз заставляли Джеймса Хардена защищаться против изоляций в концовке, набирая 1,9 очка в этих владениях

«Нью-Йорк» выцеливал Хардена во время решающего рывка.

Главный тренер Майк Браун подтвердил, что «Никс» сделали разыгрывающего «Кливленда» Джеймса Хардена своей целью во время решающего рывка команды. «Нью-Йорк» проигрывал на 22 очка в 4-й четверти но закончил первый матч отрезком 44:11 в финальной 12-минутке и овертайме. Итогом стала победа – 115:104.

В рамках 4-й четверти и овертайма Джеймсу Хардену пришлось защищаться в девяти изоляциях. В этих владениях «Никс» набирали 1,9 очка в среднем.

На этом же отрезке защитник «Кливленда» поучаствовал в 21 комбинации «Никс» с заслонами в качестве обороняющегося против игрока, ставящего заслон. В этих владениях хозяева набирали 1,6 очка в среднем.