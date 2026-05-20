  • «Никс» 9 раз заставляли Джеймса Хардена защищаться против изоляций в концовке, набирая 1,9 очка в этих владениях
«Нью-Йорк» выцеливал Хардена во время решающего рывка.

Главный тренер Майк Браун подтвердил, что «Никс» сделали разыгрывающего «Кливленда» Джеймса Хардена своей целью во время решающего рывка команды. «Нью-Йорк» проигрывал на 22 очка в 4-й четверти но закончил первый матч отрезком 44:11 в финальной 12-минутке и овертайме. Итогом стала победа – 115:104.

В рамках 4-й четверти и овертайма Джеймсу Хардену пришлось защищаться в девяти изоляциях. В этих владениях «Никс» набирали 1,9 очка в среднем.

На этом же отрезке защитник «Кливленда» поучаствовал в 21 комбинации «Никс» с заслонами в качестве обороняющегося против игрока, ставящего заслон. В этих владениях хозяева набирали 1,6 очка в среднем.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ALL NBA Podcast
Полная депрофессионализация Аткинсона. Я даже не представляю что должно быть в голове у тренера, который стоит в первом ряду и наблюдает как через твоего игрока раз за разом набирают очки
ОтветInsamo217
Хз, может удовольствие получал. Нормальный человек взял бы тайм-аут хотя бы просто остановить это, даже если идей нет. Я в записи смотрел (результат не знал) и то паузу ставил, несколько раз покурить сходил.
ОтветInsamo217
Год назад позвали поиграть в любителях за команду подобного Аткинсона. 1 в 1 выменивали типа и забивали через него просто 1 в 1 ситуация. Но тренер не менял типа - ибо 20 лет назад они вместе а Универ играли .
Странно, что главный тренер Кавс не догадался опекать Брансона другим игроком, а не Харденом. Вроде бы в серии против Детройта к Кейду "прилипали" другие игроки(в основном Уэйд и Штрус), почему точно также не сделать в серии с Никс?

Зачем если Вы ведете +20, на площадке нужен Харден, который плох в защите, но хорош(относительно и не всегда) в нападении? Он точно нужен при +20? При +20 в четвертой четверти надо удерживать счет, а не пытаться "забить еще и еще". К тому же, Харден в этой игре в атаке был плох(15 очков при плохом % реализации + 6 потерь) и в принципе с такой невнятной игрой + при хорошей игре со стороны Митчелла, Харден "наработал" на "посадку на бенч".

Это "чокерное" поражение - это вина тренера. Не догадался на опеку Брансона выпускать Штруса/Уэйда/Меррила/кого-угодно с дальнего конца скамейки, любой игрок в защите лучше Хардена. Не догадался при +20 убрать с площадки игрока, который слаб в защите и у которого не задалась игра в атаке. Не догадался взять какие-то тайм-ауты и повлиять на ход игры. Аткинсон слил просто ВСЕ. Это была победа "почти в кармане" и так умудриться ее из этого кармана потерять, это заслуга не только Никс и Брансона, но и откровенное "чокерство" от Кавс, а тренер обязан такие моменты "гасить" за счет своих тайм-аутов и "тренерской мудрости".
ОтветPasta
Штрусс порадовало)) не слышал ещё такую интерпретацию. И почему тогда не Штрушш, если не секрет?))
По оценке действий тренерского штаба абсолютно согласен- поражение чисто тренерское.
ОтветPasta
так его харден и не опекал, есть такая штука - заслон, они все время смену играли, и выцеливали хардена. Да кэвс сами отдали игру, ничего не забили, как будто уже расслабились.
Был на спортсе ролик "Харден джаггернаут обороны" времен Хьютона, по сравнению с тем роликом тут он защищался как цербер
так и не понял, почему Брансона не даблтимили в этот момент
ОтветDeX
Аткинсон книгу учётом тайм-аутов вел, не до этого было.
ОтветDeX
Потому что за дабл тим Никс могли наказывать открытыми трёшками
Не понимаю, почему не собрать самую мощную оборонительную пятёрку тупо для удержания счёта хотя бы минуты на 4-5 и посмотреть динамику? Если Харден участвовал отрицательно (1,9 при прямой изоляции за владение и 1,6 при постановке заслона это ужасные цифры, но это даже визуально бросалось в глаза)практически в каждой атаке Никс, логично заменить его. Вреда в защите он приносил в разы больше, чем пользы в нападении в это время. 8 минут это примерно 10-12 владений Никс (ну если без шальных бросков и пресекать фолом быструю атаку). Соответственно из 12 владений лучшей защитной пятеркой можно отзащищаться хотя бы против 4. Соответственно, даже не забивая в нападении, а просто держать мяч до истечения времени на атаку, Кливленд мог сохранить положительную разницу. Простая арифметика имхо
ОтветPavel Zabolotnev
у Сливленда тренер потерял счет своим тайм-аутам, а ты хочешь чтоб он додумался припарковать автобус
Ответусы Ларри Бёрда
Так у него ещё полный тренерский штаб дармоедов. Неужели тренер по защите не увидел очевидное выцеливание в Хардена каждую атаку, которое регулярно проходило.
Аткинсон слил конечно, но и игроки могли разобраться с опекой Брансона самостоятельно, стояли смотрели как +20 тает после 7ми матчей с Детройтом. При Струсе и Мэриле разыгрывать трехи под Мобли - мое почтение. Короче Аткинсон слил, лидеры растерялись
Харден и так не старался никогда в защите, а тут уже на старости подавно ге собирался.
Струс хорошо в прошлых сериях по боллхендлеру защищался, почему не поменять? Сколько раз подряд Брансон его обыгрывал?
ОтветM@ster :-)
Потому что это Брансон, а не просто боллхендлер, того же Струса, Брансон нахлобучил бы также
ОтветМедведь (тот самый)
Где то была статистика опеки по регулярке- у Струсса очень хорошие цифры. Но. У Уэйда ещё лучше. Есть ещё Мерилл, ну и даблтим за счёт Харта никто не отменял.
Нам же тут рассказывали про то, какой борода гениальный защитный коммуникатор и вообще его недооценивают в защите? На-ду-ли)
Ответmastadon
Он хорошо защищается против превосходящих в габаритах и не очень быстрых, потолкаться умеет. Брансон его на первом шаге делает.
Причем в этом примере Харден сам скомандовал Мерриллу смену при не самом сложном заслоне. Взял на себя и показал чего стоит
