«Чикаго» просмотрит ассистентов Ламара Скитера («Шарлотт») и Райана Шмидта («Атланта») на должность главного тренера

«Буллз» продолжают поиск главного тренера.

Список кандидатов на должность главного тренера «Чикаго » пополнили два имени. Клуб запросит разрешение на собеседования с ассистентами Ламаром Скитером («Шарлотт ») и Райаном Шмидтом («Атланта »).

Скитер отработал 2 сезона в штабе Чарльза Ли, а до этого 10 лет провел в «Юте».

Шмидт присоединился к «Хоукс» в 2023 году и провел сезон-2023/24 в качестве главного тренера фарм-клуба.