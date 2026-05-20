  • «Чикаго» просмотрит ассистентов Ламара Скитера («Шарлотт») и Райана Шмидта («Атланта») на должность главного тренера
«Буллз» продолжают поиск главного тренера.

Список кандидатов на должность главного тренера «Чикаго» пополнили два имени. Клуб запросит разрешение на собеседования с ассистентами Ламаром Скитером («Шарлотт») и Райаном Шмидтом («Атланта»).

Скитер отработал 2 сезона в штабе Чарльза Ли, а до этого 10 лет провел в «Юте».

Шмидт присоединился к «Хоукс» в 2023 году и провел сезон-2023/24 в качестве главного тренера фарм-клуба.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Джейка Фишера
