  • «Даллас» расстанется с Мэттом Риккарди, исполнявшим обязанности генменеджера после увольнения Нико Харрисона
Мэтт Риккарди покинул «Мэверикс».

В рамках масштабной реорганизации, запущенной президентом Масаи Уджири, «Даллас» расстанется с топ-менеджером Мэттом Риккарди. Специалист исполнял обязанности генменеджера клуба после ухода Нико Харрисона в сотрудничестве с Майклом Финли.

Риккарди представлял «Мэверикс» на лотерее драфта и на драфт-комбайне в Чикаго, но завершит работу после этого по соглашению сторон.

Риккарди претендовал на должность Уджири по ходу поиска главы баскетбольного департамента и вошел в финальный список претендентов на позицию.

Уджири нанял Майка Шмитца на должность второго лица – генменеджера – после своего прихода.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Джейка Фишера
Уджири реально всё выжигает, что не его. Ждём обменов)
там обмены только в руководстве на своих корешей подсосов. Уджири 7 лет ничего не делает. Сидит тихо, не отсвечивает.
Мне тоже его работа не нравится, но на Спортсе все считают его гуру менеджером и альфашаманом)
