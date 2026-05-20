«Даллас» расстанется с Мэттом Риккарди, исполнявшим обязанности генменеджера после увольнения Нико Харрисона

Мэтт Риккарди покинул «Мэверикс».

В рамках масштабной реорганизации, запущенной президентом Масаи Уджири , «Даллас » расстанется с топ-менеджером Мэттом Риккарди. Специалист исполнял обязанности генменеджера клуба после ухода Нико Харрисона в сотрудничестве с Майклом Финли.

Риккарди представлял «Мэверикс» на лотерее драфта и на драфт-комбайне в Чикаго, но завершит работу после этого по соглашению сторон.

Риккарди претендовал на должность Уджири по ходу поиска главы баскетбольного департамента и вошел в финальный список претендентов на позицию.

Уджири нанял Майка Шмитца на должность второго лица – генменеджера – после своего прихода.