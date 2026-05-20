«Даллас» расстанется с Мэттом Риккарди, исполнявшим обязанности генменеджера после увольнения Нико Харрисона
Мэтт Риккарди покинул «Мэверикс».
В рамках масштабной реорганизации, запущенной президентом Масаи Уджири, «Даллас» расстанется с топ-менеджером Мэттом Риккарди. Специалист исполнял обязанности генменеджера клуба после ухода Нико Харрисона в сотрудничестве с Майклом Финли.
Риккарди представлял «Мэверикс» на лотерее драфта и на драфт-комбайне в Чикаго, но завершит работу после этого по соглашению сторон.
Риккарди претендовал на должность Уджири по ходу поиска главы баскетбольного департамента и вошел в финальный список претендентов на позицию.
Уджири нанял Майка Шмитца на должность второго лица – генменеджера – после своего прихода.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Джейка Фишера
