Винс Хантер о 4-м матче с ЦСКА: «Превзойти в агрессии и жесткости контакта и перебегать соперника»

Винс Хантер обозначил задачи на важнейший матч «Локо».

«Локомотив-Кубань» проведет второй домашний матч против ЦСКА. Команда уступает в серии – 1-2.

«Будет жарко. Мы знаем, как должны сыграть, так что надо выйти на площадку и выполнить свой план на игру. Это будет непросто, поскольку нам противостоит лидер сезона, но, думаю, нам все равно по силам эта задача. Главное – играть в свой баскетбол.

У нас есть подробные скаутские отчеты по их взаимодействиям и по каждому игроку – надо не забывать, что там написано. А еще превзойти их в агрессии и жесткости контакта. И, как я говорил перед началом серии, надо перебегать соперника.

Теперь в каждой игре будет все больше напряжения и контакта. Зрителям такое тоже нравится, не правда ли?» – порассуждал Винс Хантер по поводу предстоящего матча.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Локомотива-Кубань»
Винс Хантер
*И поменьше разговаривать с судьями (мишн импосибл :)
Куда ещё агрессивнее? Хантер там с судьями после каждого свистка разговаривает
ОтветStefen
Самое прикольное, когда тренеры и игроки говорят до игры про жёсткость, бойцовский дух, умение грамотно реагировать на изменения по ходу матчей и потом сами же во время этих матчей постоянно аппелируют к арбитрам буквально после каждого свистка, махая руками и всячески изображая свою невинность, попутно собирая технари часто именно за разговоры и длинные языки.
У Локо последний шанс сегодня, надо выигрывать
Вам бы трехи начать бросать, а не под кольцо лезть когда на вас двое игроков
