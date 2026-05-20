Винс Хантер о 4-м матче с ЦСКА: «Превзойти в агрессии и жесткости контакта и перебегать соперника»

Винс Хантер обозначил задачи на важнейший матч «Локо».

«Локомотив-Кубань » проведет второй домашний матч против ЦСКА . Команда уступает в серии – 1-2.

«Будет жарко. Мы знаем, как должны сыграть, так что надо выйти на площадку и выполнить свой план на игру. Это будет непросто, поскольку нам противостоит лидер сезона, но, думаю, нам все равно по силам эта задача. Главное – играть в свой баскетбол.

У нас есть подробные скаутские отчеты по их взаимодействиям и по каждому игроку – надо не забывать, что там написано. А еще превзойти их в агрессии и жесткости контакта. И, как я говорил перед началом серии, надо перебегать соперника.

Теперь в каждой игре будет все больше напряжения и контакта. Зрителям такое тоже нравится, не правда ли?» – порассуждал Винс Хантер по поводу предстоящего матча.