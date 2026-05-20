Митч Джонсон: «Понятия не имею, будет ли Фокс играть, он сам нам скажет»
Митч Джонсон прокомментировал статус Де’Аарона Фокса.
Разыгрывающий «Сперс» Де’Аарон Фокс пропустил первый матч финала Запада из-за травмы голеностопа, беспокоящей его с 4-й встречи с «Миннесотой».
«Он сделает все, что сможет. Главным образом это отдых и лечебные процедуры для подготовки к следующему матчу. Перед игрой мы узнаем, будет ли он готов.
Пока не имею понятия. Доверяю ему больше, чем медикам или кому-либо еще, он сам нам скажет», – поделился главный тренер Митч Джонсон.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Тома Орсборна
