Митч Джонсон: «Понятия не имею, будет ли Фокс играть, он сам нам скажет»

Митч Джонсон прокомментировал статус Де’Аарона Фокса.

Разыгрывающий «Сперс» Де’Аарон Фокс пропустил первый матч финала Запада из-за травмы голеностопа, беспокоящей его с 4-й встречи с «Миннесотой».

«Он сделает все, что сможет. Главным образом это отдых и лечебные процедуры для подготовки к следующему матчу. Перед игрой мы узнаем, будет ли он готов.

Пока не имею понятия. Доверяю ему больше, чем медикам или кому-либо еще, он сам нам скажет», – поделился главный тренер Митч Джонсон .