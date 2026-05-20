Агентство Octagon, работающее со Стефом Карри и Бэмом Адебайо, будет представлять интересы Всеволода Ищенко

Всеволод Ищенко попробует свои силы на драфте-2026 НБА. Его интересы будет представлять агентство Octagon. Среди нынешних клиентов организации Стеф Карри и Бэм Адебайо.

Агентство работало с Дэвидом Робинсоном и Мозесом Мэлоуном.