  • «Настоящий профессионал». Лэндри Шэмет реализовал 3 из 3 бросков из-за дуги и закончил матч против «Кэвс» с лучшими на площадке «+25»
Лэндри Шэмет был предельно полезен в первом матче финала Востока.

Защитник Лэндри Шэмет сыграл важную роль в победной встрече «Никс» с «Кливлендом» (115:104). Баскетболист отличился в концовке матча, когда его команда совершила камбэк с «-22».

На его счету 9 очков со скамейки при 3 точных из 3 попыток из-за дуги. Шэмет отыграл 17 минут и закончил встречу с лучшим в матче показателем «плюс/минус» – «+25».

«Очень сильное выступление. В этом его суть. Настоящий профессионал с первого дня в лиге», – оценил его вклад защитник Джейлен Брансон.

«Фантастическая игра. Он стал ключевым фактором в этой встрече на обеих сторонах площадки», – заявил главный тренер Майк Браун.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Knicks Videos
Рывок он запустил, сначала захаслил под своим кольцом, потом спровоцировал фол в атаке и дал первую трешку. Исполнил кусочек Карузо.
Вторая трёха важнейшая
С ЛАК он нравится. Малоактивность только неприятна.
Важные трешки слов нет, но провалились в кольцо кое-как...)))))
