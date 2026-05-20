Шарунас Ясикявичюс об отставках тренеров в Евролиге: «Общество стало слишком мягким»
Шарунас Ясикявичюс прокомментировал ситуацию в Евролиге.
Сезон-2025/26 Евролиги с расширенным составом участников стал одним из самых конкурентных, при этом половина команд сменила главных тренеров по ходу чемпионата.
Шарунас Ясикявичюс из «Фенербачхе» прокомментировал эту ситуацию: «Все ищут оправдания. Какие-то причины. Никто не хочет посмотреть на самих себя. Не знаю, сколько владельцев взяли вину на себя, заявили о своих ошибках. Сколько генменеджеров признали, что плохо отработали летом. Никто не хочет брать ответственность. Легко обвинить главного тренера, скинуть все на одного человека.
На мой взгляд, главная причина в нашем обществе. Мы стали предельно мягкими», – заявил литовец.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube S Sport and S Sport Plus
