Шарунас Ясикявичюс об отставках тренеров в Евролиге: «Общество стало слишком мягким»

Сезон-2025/26 Евролиги с расширенным составом участников стал одним из самых конкурентных, при этом половина команд сменила главных тренеров по ходу чемпионата.

Шарунас Ясикявичюс из «Фенербачхе» прокомментировал эту ситуацию: «Все ищут оправдания. Какие-то причины. Никто не хочет посмотреть на самих себя. Не знаю, сколько владельцев взяли вину на себя, заявили о своих ошибках. Сколько генменеджеров признали, что плохо отработали летом. Никто не хочет брать ответственность. Легко обвинить главного тренера, скинуть все на одного человека.

На мой взгляд, главная причина в нашем обществе. Мы стали предельно мягкими», – заявил литовец.