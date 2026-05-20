Донован Митчелл о прихрамывании и слабой игре в 4-й четверти: «Со мной все нормально»

Лидер «Кавальерс» утверждает, что не испытывает проблем со здоровьем.

Звездный защитник «Кливленда» Донован Митчелл прокомментировал свое состояние после поражения в первом матче финала Восточной конференции от «Нью-Йорка» (104:115 ОТ, 0-1).

Митчелл набрал 26 очков по итогам трех четвертей, в четвертой и овертайме на его счету суммарно 1/6 с игры и 3 очка. Баскетболист прихрамывал на одну ногу под занавес встречи и после сирены.

«Со мной все нормально», – заявил Митчелл на пресс-конференции.

По словам лидера «Кавальерс», он сосредоточен на следующем матче.

«Я сказал в раздевалке, что мы проиграли, да что там, жестко облажались. Но давайте просто исправим это в следующем матче, вот и все», – добавил Донован.