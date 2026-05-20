Андрей Мартюк о борьбе с Рейнольдсом и Бингэмом: «Интересно. Нравится играть против таких универсальных соперников»

Андрей Мартюк прокомментировал серию с УНИКСом.

«Зенит» повел 3-1 после второй домашней победы над УНИКСом. Центровой Андрей Мартюк прокомментировал успех своей команды.

«УНИКС хорошо сбил наш ритм. Мы пытались вернуть его, и в итоге зашли в тяжелую концовку. В ней нам удалось забить свои броски и отзащищаться. Очень важная победа.

Ксавьере Муне)

Мы доверяем ему совершать броски в такие важные моменты, и он не подводит. Молодец, что показывает такую высокую реализацию и помогает нам по ходу всего сезона.

(о победе в противостоянии с «большими» Джаленом Рейнольдсом и Маркусом Бингэмом)

Мы выиграли последние три матча, поэтому да.

Это интересно. Мне нравится играть против таких универсальных соперников. Ты должен всегда быть готовым к их движению», – поделился Мартюк.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Свободный агент», канал в Telegram
