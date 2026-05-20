22-летний форвард «Виртуса» Салиу Ньянг перейдет в Луизиана Стэйт в NCAA

Салиу Ньянг сделал выбор в пользу NCAA.

22-летний форвард «Виртуса» Салиу Ньянг перейдет на студенческий уровень. Игрок присоединится к баскетбольной программе Луизиана Стэйт в NCAA.

Ньянг набирал 7,1 очка, 5 подборов и 1,9 передачи за 21,6 минуты в Евролиге. По сообщениям ряда источников, Ньянг может получить до 7 миллионов долларов по контракту-NIL.