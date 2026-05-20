  Кармело Энтони о «Никс»: «Этот поход в плей-офф отличается от других. У команды есть идентичность»
Кармело Энтони о «Никс»: «Этот поход в плей-офф отличается от других. У команды есть идентичность»

Кармело Энтони считает, что «Никс» готовы к завоеванию титула.

Экс-игрок «Никс» Кармело Энтони считает, что его бывшая команда имеет свой собственный узнаваемый стиль и способна бороться за самые высокие места.

«Этот поход в плей-офф отличается от других, ощущается иначе. У этой команды есть идентичность. Они жесткие и стойкие, сплоченные.

Эта команда не дрогнет, какой бы ни была обстановка. Брансон показывает баскетбол уровня пяти лучших игроков лиги прямо сейчас.

Карл-Энтони Таунс показывает, что может быть универсальным игроком, не так ли? Скамейка запасных работает. Получается коллективное усилие, и за этим приятно наблюдать», – поделился член Зала славы.

В четвертой четверти первого матча серии с «Кливлендом» (115:104 ОТ, 1-0) команде из Нью-Йорка удалось отыграться с «-22», а затем победить.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Ratings
Комментарии

Пока я не увижу, что САС или Окла не могут набрать очки в течении трёх- пяти минут - не поверю, что кто-то с Востока может на что-то претендовать
ОтветСергей Шибаков
Да это ерунда всё.
В том году говорили все всё тоже самое, но 7 матчей и чёрт знает что было бы, если бы Хали не порвался.

Никс выдали сегодня худший матч в сезоне, но выгрызли. До рывка - 17% с трёшки и просто весь процент около 40. Это такая же аномалия, как и 70%.

Я не говорю, что Спёрс/Окла не фаворит, но и шапками закидывать очень рано. Те же Спёрс играли с Нью-Йорком за Кубок, например, и Никс справились.

В общем, в финале может быть кто угодно и с каким угодно счётом. Все вот эти камбэчные только подтверждают уровень.
ОтветСергей Шибаков
Окла вчера первые очки набрала на 8:47 первой четверти. Более 3 минут
