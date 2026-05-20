Кармело Энтони о «Никс»: «Этот поход в плей-офф отличается от других. У команды есть идентичность»
Экс-игрок «Никс» Кармело Энтони считает, что его бывшая команда имеет свой собственный узнаваемый стиль и способна бороться за самые высокие места.
«Этот поход в плей-офф отличается от других, ощущается иначе. У этой команды есть идентичность. Они жесткие и стойкие, сплоченные.
Эта команда не дрогнет, какой бы ни была обстановка. Брансон показывает баскетбол уровня пяти лучших игроков лиги прямо сейчас.
Карл-Энтони Таунс показывает, что может быть универсальным игроком, не так ли? Скамейка запасных работает. Получается коллективное усилие, и за этим приятно наблюдать», – поделился член Зала славы.
В четвертой четверти первого матча серии с «Кливлендом» (115:104 ОТ, 1-0) команде из Нью-Йорка удалось отыграться с «-22», а затем победить.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Ratings
В том году говорили все всё тоже самое, но 7 матчей и чёрт знает что было бы, если бы Хали не порвался.
Никс выдали сегодня худший матч в сезоне, но выгрызли. До рывка - 17% с трёшки и просто весь процент около 40. Это такая же аномалия, как и 70%.
Я не говорю, что Спёрс/Окла не фаворит, но и шапками закидывать очень рано. Те же Спёрс играли с Нью-Йорком за Кубок, например, и Никс справились.
В общем, в финале может быть кто угодно и с каким угодно счётом. Все вот эти камбэчные только подтверждают уровень.