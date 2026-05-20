Кармело Энтони о «Никс»: «Этот поход в плей-офф отличается от других. У команды есть идентичность»

Кармело Энтони считает, что «Никс» готовы к завоеванию титула.

Экс-игрок «Никс» Кармело Энтони считает, что его бывшая команда имеет свой собственный узнаваемый стиль и способна бороться за самые высокие места.

«Этот поход в плей-офф отличается от других, ощущается иначе. У этой команды есть идентичность. Они жесткие и стойкие, сплоченные.

Эта команда не дрогнет, какой бы ни была обстановка. Брансон показывает баскетбол уровня пяти лучших игроков лиги прямо сейчас.

Карл-Энтони Таунс показывает, что может быть универсальным игроком, не так ли? Скамейка запасных работает. Получается коллективное усилие, и за этим приятно наблюдать», – поделился член Зала славы.

В четвертой четверти первого матча серии с «Кливлендом» (115:104 ОТ, 1-0) команде из Нью-Йорка удалось отыграться с «-22», а затем победить.