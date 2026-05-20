ESPN обновил прогноз на драфт-2026 НБА, 21-летний Адай Мара поднялся на 8-е место и считается наиболее перспективным центровым
По итогам прошедшего в Чикаго драфт-комбайна ESPN обновил свой прогноз на этот год. Наиболее существенным стало появление 21-летнего Адая Мары в Топ-10. Бигмен оказался сразу на 8-й строчке, вытеснил защитника Брэйдена Берриса из первой десятки и считается наиболее перспективным центровым этого года.
Топ-10 от ESPN:
Эй Джей Дибанца (форвард, Бригам Янг) – «Вашингтон»
Даррин Питерсон (защитник, Канзас) – «Юта»
Кэмерон Бузер (бигмен, Дьюк) – «Мемфис»
Калеб Уилсон (бигмен, Северная Каролина) – «Чикаго»
Китон Ваглер (защитник, Иллинойс) – «Клипперс»
Дариус Эйкафф (разыгрывающий, Арканзас) – «Бруклин»
Кингстон Флемингс (защитник, Хьюстон) – «Сакраменто»
Адай Мара (центровой, Мичиган) – «Атланта»
Майкел Браун (разыгрывающий, Луисвилл) – «Даллас»
Нэйт Эмент (форвард, Теннесси) – «Милуоки»
Брэйден Беррис (защитник, Аризона) – «Голден Стэйт»
Яксель Лендеборг (форвард, Мичиган) – «Оклахома»
Лабарон Файлон (защитник, Алабама) – «Майами»
Карим Лопес (форвард, «Нью-Зиланд») – «Шарлотт»
Кэмерон Карр (винг, Бэйлор) – «Чикаго».
И очень надеюсь что хотя бы Карра до 15-го пика не заберут. Это прям классический 3&D винг, с потенциалом вырасти в нечто большее, чем просто бросай и защищайся
Хочется хоть раз увидеть их с Вембаньямой на площадке одновременно. Будет не то, что две башни, скорее два небоскреба
Он Файлон, а не Филон.