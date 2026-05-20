  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • ESPN обновил прогноз на драфт-2026 НБА, 21-летний Адай Мара поднялся на 8-е место и считается наиболее перспективным центровым
0

ESPN обновил прогноз на драфт-2026 НБА, 21-летний Адай Мара поднялся на 8-е место и считается наиболее перспективным центровым

ESPN обновил мок-драфт-2026 НБА.

По итогам прошедшего в Чикаго драфт-комбайна ESPN обновил свой прогноз на этот год. Наиболее существенным стало появление 21-летнего Адая Мары в Топ-10. Бигмен оказался сразу на 8-й строчке, вытеснил защитника Брэйдена Берриса из первой десятки и считается наиболее перспективным центровым этого года.

Топ-10 от ESPN:

  1. Эй Джей Дибанца (форвард, Бригам Янг) – «Вашингтон»

  2. Даррин Питерсон (защитник, Канзас) – «Юта»

  3. Кэмерон Бузер (бигмен, Дьюк) – «Мемфис»

  4. Калеб Уилсон (бигмен, Северная Каролина) – «Чикаго»

  5. Китон Ваглер (защитник, Иллинойс) – «Клипперс»

  6. Дариус Эйкафф (разыгрывающий, Арканзас) – «Бруклин»

  7. Кингстон Флемингс (защитник, Хьюстон) – «Сакраменто»

  8. Адай Мара (центровой, Мичиган) – «Атланта»

  9. Майкел Браун (разыгрывающий, Луисвилл) – «Даллас»

  10. Нэйт Эмент (форвард, Теннесси) – «Милуоки»

  11. Брэйден Беррис (защитник, Аризона) – «Голден Стэйт»

  12. Яксель Лендеборг (форвард, Мичиган) – «Оклахома»

  13. Лабарон Файлон (защитник, Алабама) – «Майами»

  14. Карим Лопес (форвард, «Нью-Зиланд») – «Шарлотт»

  15. Кэмерон Карр (винг, Бэйлор) – «Чикаго».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Кэмерон Карр
Кингстон Флемингс
Нэйт Эмент
Брэйден Беррис
Дариус Эйкафф
Адай Мара
Карим Лопес
logoдрафт НБА
Кэмерон Бузер
Даррин Питерсон
Майкел Браун
logoНБА
Калеб Уилсон
Эй Джей Дибанца

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Пошел поиск строительных лесов для противодействия спёрсовской рельсе.
Ответкандид
Пошел поиск строительных лесов для противодействия спёрсовской рельсе.
Кавая Сперс в своё время вырастили против Леброна и Дюрэнта. И тут найдут. Вопрос когда.
Вообще не понимаю хайпа вокруг Мары. На драфт-комбайне он бегал медленнее и прыгал хуже, чем Зак Иди, который наверное самый неповоротливый центровой в лиге. И при этом люди рассказывают, что Мара будет нормально защищаться в НБА, хотя даже Клинган, который при сравнимых габаритах гораздо подвижнее, довольно часто уязвим в защите на периметре. А ещё у него нет броска и меньше 60% с линии.
ОтветПлебей
Вообще не понимаю хайпа вокруг Мары. На драфт-комбайне он бегал медленнее и прыгал хуже, чем Зак Иди, который наверное самый неповоротливый центровой в лиге. И при этом люди рассказывают, что Мара будет нормально защищаться в НБА, хотя даже Клинган, который при сравнимых габаритах гораздо подвижнее, довольно часто уязвим в защите на периметре. А ещё у него нет броска и меньше 60% с линии.
Чем этот Мара принципиально лучше Веерсара или Суиго, что его аж в лотерее котируют, вообще непонятно. Кому так нужно семифутовое тело в краску, может спокойно дождаться второго раунда и забрать себе хоть два штуки, там полно таких😆 Ничем, по сути, не рискуя
Я до комбайна надеялся что Мара может дожить до 15-го пика, Чикаго бы он зашел идеально. Но не судьба. Команде, которая заберет Адая, очень повезет. Это, конечно, не Вемба, но огромная и достаточно подвижная рама, которая будет наводить шороху в краске на обоих сторонах площадки, да еще и с бросковыми задатками. Если Атланта вдруг пройдет мимо (мало ли что там за безумцы), то ГСВ должны его забрать.
И очень надеюсь что хотя бы Карра до 15-го пика не заберут. Это прям классический 3&D винг, с потенциалом вырасти в нечто большее, чем просто бросай и защищайся
ОтветPredatorMax
Я до комбайна надеялся что Мара может дожить до 15-го пика, Чикаго бы он зашел идеально. Но не судьба. Команде, которая заберет Адая, очень повезет. Это, конечно, не Вемба, но огромная и достаточно подвижная рама, которая будет наводить шороху в краске на обоих сторонах площадки, да еще и с бросковыми задатками. Если Атланта вдруг пройдет мимо (мало ли что там за безумцы), то ГСВ должны его забрать. И очень надеюсь что хотя бы Карра до 15-го пика не заберут. Это прям классический 3&D винг, с потенциалом вырасти в нечто большее, чем просто бросай и защищайся
58% штрафных вроде как подразумевают некоторые проблемы с броском, а не задатки.
Ответnorg
58% штрафных вроде как подразумевают некоторые проблемы с броском, а не задатки.
58% с линии при росте 223 см вполне ок, большим парням тяжелее штрафные исполнять чисто механически. А задатки там есть, Мара в этом сезоне начал трешки бросать, должен развиваться и дальше по части броска
Топлю чтобы Спёрс один из своих пиков второго раунда потратили на итальянца Луиджи Суиго из сербской Меги. 7.4 фута, 130 кг, 19 лет. https://m.youtube.com/watch?v=CMErfLa5Ags

Хочется хоть раз увидеть их с Вембаньямой на площадке одновременно. Будет не то, что две башни, скорее два небоскреба
Ответinqvizitor
Топлю чтобы Спёрс один из своих пиков второго раунда потратили на итальянца Луиджи Суиго из сербской Меги. 7.4 фута, 130 кг, 19 лет. https://m.youtube.com/watch?v=CMErfLa5Ags Хочется хоть раз увидеть их с Вембаньямой на площадке одновременно. Будет не то, что две башни, скорее два небоскреба
С ним в команде ещё какой-то великан одновременно на площадке.
Тот кто его выберет просто официально обьявит, что ему три года ничего не нужно
"Лабарон Филон (защитник, Алабама) – «Майами»"

Он Файлон, а не Филон.
Все хотят своего Вембу после того как Виктор начал выжигать всех в ПО, но такое же сочетание антропометрии и подвижности вряд ли появится в ближайшие годы
Может кто выше рискнёт взять его. Клипперс или Бруклин.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Юта» не готова включать Эйса Бэйли в возможный обмен за первый пик драфта
18 мая, 16:18
Рамона Шелберн о Даррине Питерсоне: «Он хочет быть разыгрывающим в НБА и сказал, что восхищается Букером. Я ответила: «Ну, он же не разыгрывающий…»
17 мая, 05:56
Прогнозируемый 4-й пик драфта Калеб Уилсон: «Я изменю ваш клуб, вашу культуру, вашу программу, ваш город»
15 мая, 08:02
Рекомендуем
Главные новости
Джей Уильямс: «Хочу, чтобы игру уважали, не вижу этого со стороны «Тандер». Когда они падают при каждом броске в концовке, это выматывает»
16 минут назад
Шэй Гилджес-Александер падает в 17% своих попыток с игры в плей-офф и лидирует среди оставшихся ведущих «скореров» по этому показателю
26 минут назадВидео
Андрей Воронцевич: «Самое главное, чтобы Джонни Джузэнг не зазнавался, его очки – это работа всей команды»
51 минуту назад
«Оклахома» набирает на 0,28 очка в среднем больше во владениях со сдваиваниями «Сперс» на Шэе Гилджес-Александере
сегодня, 15:45Фото
Билл Симмонс: «Должен признать заслугу Майка Брауна. «Никс» были очень хорошо организованы в последней игре»
сегодня, 15:32
Эли Окобо стал MVP чемпионата Франции-2025/26
сегодня, 15:16
Евролига. «Финал четырех». «Олимпиакос» играет с «Фенербахче», «Валенсия» встретится с «Реалом»
сегодня, 15:06
Джерри Стэкхауз пройдет собеседование на должность главного тренера «Портленда»
сегодня, 15:05
«Олимпиакос» – фаворит «Финала четырех» Евролиги по мнению прошлых и нынешних игроков
сегодня, 14:58
«Скучаешь по такой атмосфере, в США не так». Алперен Шенгюн прилетел в Афины на «Финал четырех» Евролиги
сегодня, 14:37
Ко всем новостям
Последние новости
Станислав Шаров об аварии: «Спали в дороге, проснулись от удара. Состояние шока уже прошло, сейчас приходим в себя»
сегодня, 14:12
Дарюс Сонгайла пострадал из-за нападения владельца агрессивной собаки, у главного тренера «Шяуляя» рассечение после удара цепью по лицу
сегодня, 13:58
Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Тренто» примет «Виртус», «Дертона» – «Венецию» в третьих играх серий
сегодня, 12:50
Жан Монтеро: «Теперь все знают нас, так что фактор неожиданности уже не дает «Валенсии» такого преимущества»
сегодня, 11:27
Михаил Ведищев покинул «Енисей», за который он выступал на правах аренды
сегодня, 11:03Фото
Деандре Эйтон, Руди Гобер и Андре Драммонд – в новом выпуске Shaqtin’ A Fool
сегодня, 09:35Видео
Реверс-данк Эвана Мобли и блок-шот Митчелла Робинсона стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 09:22Видео
Матч имени Вембаньямы, старт финала Востока и что ждет «Детройт» – обсуждаем в новом подкасте Игоря Сошникова
сегодня, 07:11ВидеоСпортс"
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 27 очков Брукса помогли «Милану» победить «Реджо-Эмилию» и выйти в следующий раунд, «Триест» проиграл «Брешии»
вчера, 21:02
Адриатическая лига. 1/2 финала. «Партизан» выиграл у «Црвены Звезды» и прошел в финал, «Дубай» победил «Будучность» в первой игре
вчера, 20:12
Рекомендуем