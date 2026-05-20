Мэджик Джонсон: «Кливленд» не должен был проигрывать – после такого сложно оправиться. Брансон способен привести команду к титулу»

Легенда НБА Мэджик Джонсон поделился впечатлениями от первого матча финала Восточной конференции «Никс» – «Кавальерс» (115:104 ОТ, 1-0).

«Никс» проигрывали «Кавальерс» с разницей в 22 очка, когда Джейлен Брансон решил взять инициативу в свои руки и потащить команду! Он набрал 17 из 38 общих очков в 4-й четверти, приведя «Нью-Йорк » к победе со счетом 115:104 в овертайме. «Кавальерс» ни в коем случае не должны были проигрывать этот матч. Будет трудно оправиться от такого поражения и выиграть серию.

Выступление Джейлена Брансона сегодня еще раз доказало, что у него достаточно таланта, чтобы привести «Никс» к чемпионству НБА!» – написал прославленный разыгрывающий.