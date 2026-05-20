Эван Мобли о потере «+22» в 4-й четверти: «Нужно продолжать играть в быстром темпе и не затягивать время»
Эван Мобли назвал причину провала «Кливленда» в 1-м матче с «Нью-Йорком».
Бигмен «Кливленда» Эван Мобли объяснил неудачу в четвертой четверти первого матча серии с «Нью-Йорком» (104:115 ОТ, 0-1), когда было упущено преимущество «+22».
«Мне кажется, мы просто замедлили темп. Нам нужно продолжать играть в быстром ритме, даже когда мы ведем в счете, и не пытаться затягивать время.
Мы слишком рано перешли к тому, что стали затягивать время, тогда-то они и начали свою серию. Нам следует поддерживать темп независимо от счета на табло», – констатировал Мобли.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Real Cavs Fans
