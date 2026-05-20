Стивен Эй Смит: «Джейлен Брансон должен быть арестован за разбойное нападение на Джеймса Хардена»
Стивен Эй Смит прокомментировал столкновение Брансона и Хардена в финале Востока.
Разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон стал главным действующим лицом (38 очков) первого победного матча серии с «Кливлендом» (115:104). Брансон специально выходил на Джеймса Хардена в своих атаках.
«Джейлен Брансон отпустил тормоза, его надо арестовать за разбойное нападение на Джеймса Хардена. Он издевался над ним при каждом удобном случае. Просто уничтожил за 5-6 результативных атак через него подряд», – заявил обозреватель Стивен Эй Смит.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Oh No He Didn’t
