Донован Митчелл: «Болезненное поражение, но всего лишь одна из игр серии. Мы могли влететь хоть 40, счет 0-1»
Донован Митчелл отреагировал на коллапс «Кливленда» в 1-м матче финала Востока.
Звезда «Кавальерс» Донован Митчелл отреагировал на обидное поражение в первом матче восточного финала с «Никс» (104:115 ОТ, 0-1), когда командой было упущено преимущество «+22» в четвертой четверти.
«Это болезненное поражение, конечно, но всего лишь одна из игр серии. Позади всего один матч.
Мы могли влететь хоть 40, счет в серии все равно был бы 0-1. Мы отлично смотрелись на протяжении трех четвертей. Будем смотреть видео, разбираться и вносить изменения ко второму матчу», – заявил Митчелл.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA on ESPN
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии