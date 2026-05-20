Донован Митчелл: «Болезненное поражение, но всего лишь одна из игр серии. Мы могли влететь хоть 40, счет 0-1»

Донован Митчелл отреагировал на коллапс «Кливленда» в 1-м матче финала Востока.

Звезда «Кавальерс» Донован Митчелл отреагировал на обидное поражение в первом матче восточного финала с «Никс» (104:115 ОТ, 0-1), когда командой было упущено преимущество «+22» в четвертой четверти.

«Это болезненное поражение, конечно, но всего лишь одна из игр серии. Позади всего один матч.

Мы могли влететь хоть 40, счет в серии все равно был бы 0-1. Мы отлично смотрелись на протяжении трех четвертей. Будем смотреть видео, разбираться и вносить изменения ко второму матчу», – заявил Митчелл.