Чемпионат Франции. Плей-ин. «Бурк» разобрался со «Страсбуром», «Элан Шалон» выиграл у «Нанси»

Сегодня в чемпионате Франции прошли два матча плей-ин.

В рамках плей-ин «Бурк» (7) одержал уверенную победу над «Страсбуром » (8), «Элан Шалон» оказался сильнее «Нанси» (10). Чемпионат Франции Плей-ин Положение команд: Монако – 22-7, Париж – 22-8, Нантер – 21-9, Виллербан – 20-10, Шоле – 19-11, Ле-Ман – 19-11, Бурк – 18-12, Страсбур – 17-13, Элан Шалон – 16-14, Нанси – 13-17, Дижон – 12-18, Булазак – 12-18, Лимож – 11-19, Гравлин-Дюнкерк – 8-22, Сен-Кантен – 8-22, Ле-Портель – 0-29. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.