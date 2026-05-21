ACB. 30 очков Пэтти Миллса не спасли «Тенерифе» от поражения «Ховентуду» в овертайме

Сегодня в рамках чемпионата Испании прошел один матч.

Пэтти Миллс набрал 30 очков, однако «Тенерифе» проиграл «Ховентуду» в дополнительное время. Регулярный чемпионат Положение команд : Реал – 26-6, Мурсия – 23-9, Барселона –23-9, Баскония – 23-9, Валенсия – 22-9, Ховентуд – 20-11, Тенерифе – 17-15, Бильбао – 17-15, Уникаха – 16-15, Бреоган – 15-17, Манреса – 14-18, Жирона – 13-19, Форса Льейда – 12-20, Сан-Пабло Бургос – 11-21, Гран-Канария – 10-22, Сарагоса – 9-22, Андорра – 9-23, Гранада – 6-26. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.