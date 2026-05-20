23-летний Ар Джей Луис вернется в NCAA после неудачной попытки пробиться в НБА и контрактов с «Джаз» и «Селтикс» в прошлом сезоне
Ар Джей Луис перейдет из НБА в NCAA.
«Винг» Ар Джей Луис (23 года) не был выбран на драфте-2025 НБА, несмотря на успешное выступление за Сент-Джонс (18,2 + 7,2 + 2). Игрок подписал двустороннее соглашение с «Ютой», был частью обмена Джорджа Ньянга и получал контракт Exhibit 10 с «Селтикс».
Луис так и не сыграл ни одного матча в рамках НБА или G-лиги и теперь вернется в NCAA. Игрок присоединится к Луизиана Стэйт.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети SportsCenter NEXT
